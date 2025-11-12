我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

蜱蟲叮咬致肉類過敏病例 呈現「爆炸性成長」

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被Lone Star蜱蟲（學名Amblyomma americanum）叮咬會對肉品過敏，蟲背部有明顯白點。（取材自CDC／維基）
被Lone Star蜱蟲（學名Amblyomma americanum）叮咬會對肉品過敏，蟲背部有明顯白點。（取材自CDC／維基）

洛杉磯KTLA報導，一項研究指出，原本罕見、會造成紅肉過敏的疾病，即「alpha-gal症候群」（alpha-gal syndrome，簡稱AGS）在美國正出現「爆炸性上升」。醫療與公共衛生專家警告，此病已由醫學好奇轉為重要公共衛生議題。

來自美國Virginia Commonwealth University（VCU）研究團隊指出，美國境內感染AGS症候群的個案日益增加，為一種由蜱蟲叮咬所導致、造成嚴重紅肉過敏的疾病。研究發現，自2013年至2024年間，病例數已達約100倍的增長。

根據資料顯示，特別是近年來症狀發病率明顯飆升：在2021–22年間，發病率約為23.46%；而於2023–24年間，則上升至94.06%。研究共同作者、醫師Vinay Jahagirdar在10月30日由VCU醫療中心發出的新聞稿中說：「AGS在短短十年間，已從醫學界的稀有案例，變成重大公共衛生議題。」

此症候群多與一種名為Lone Star蜱（lone star tick，學名Amblyomma americanum）有關，該蜱在美國東維吉尼亞州範圍中可見。根據Virginia Department of Health（VDH）指出，該蜱為「進攻性咬人者」，可藉其背部明顯的白點（即所謂的「孤星」）加以辨識。

當一人被該蜱叮咬並感染後，其免疫系統會產生對「糖分子」的抗體。該糖分子存在於牛、豬、羊等哺乳動物的紅肉中。當該人進食這類紅肉後，可能觸發過敏反應，症狀包括蕁麻疹、腫脹、惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉，甚或進展至「過敏性休克」即喉嚨閉合、無法呼吸的生命危險狀態。

許多AGS患者主要經歷胃腸道症狀，且通常具「延遲發作」特性。這使得患者或醫師難以將其與紅肉進食連結，反而誤以為是消化疾病如「腸躁症」或「嚴重食物中毒」。因上述診斷難度，推廣教育與提升大眾及醫療人員對此症的認識極為重要。

令人遺憾的是，目前AGS尚無根治方法。VCU醫療中心指出，避免再次被蜱叮咬可能有助於抗體水平隨時間下降。已經確診者可透過避免紅肉、在更敏感情況下避免乳製品及／或明膠等方式來減輕症狀。

根據Mayo Clinic表示，有些患者經過一兩年後可漸漸恢復至可再食用含alpha-gal的產品。以一名於中學時期確診的患者Hayden Hurtig為例，他在避免紅肉約七年後，再次能夠吃紅肉。他說：「醫師建議如果能徹底戒掉紅肉，就能比慢慢吃更快克服過敏。你吃得越多，過敏越難消除。」

衛生官員強調，預防AGS的最佳方式是避免蜱叮咬。建議外出穿著長褲、長袖衣物，並使用含至少20% DEET、picaridin或IR3535的防蚊液。同時避免草高或落葉多的區域。’

維吉尼亞州 麻疹 洛杉磯

上一則

華航鳳凰城直飛12/3開航 折扣搶先上路

下一則

萬聖節剛過 南加民眾「跳過感恩節」迎接聖誕

延伸閱讀

研究：提早餵花生 有助孩童避免過敏

研究：提早餵花生 有助孩童避免過敏
可樂加醬油當醃料 適合哪些食材？

可樂加醬油當醃料 適合哪些食材？
新研究：部分尿道感染 與食用含大腸桿菌肉類有關

新研究：部分尿道感染 與食用含大腸桿菌肉類有關
新研究：部分尿道感染 與食品相關 這類肉汙染率高

新研究：部分尿道感染 與食品相關 這類肉汙染率高
研究：提早餵嬰兒花生 過敏病例減少40%

研究：提早餵嬰兒花生 過敏病例減少40%
吃肉=燃油？研究：美肉類消費碳排3.29億噸直逼化石燃料

吃肉=燃油？研究：美肉類消費碳排3.29億噸直逼化石燃料

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣