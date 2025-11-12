蜱蟲叮咬致肉類過敏病例 呈現「爆炸性成長」

被Lone Star蜱蟲（學名Amblyomma americanum）叮咬會對肉品過敏，蟲背部有明顯白點。（取材自CDC／維基）

洛杉磯 KTLA報導，一項研究指出，原本罕見、會造成紅肉過敏的疾病，即「alpha-gal症候群」（alpha-gal syndrome，簡稱AGS）在美國正出現「爆炸性上升」。醫療與公共衛生專家警告，此病已由醫學好奇轉為重要公共衛生議題。

來自美國Virginia Commonwealth University（VCU）研究團隊指出，美國境內感染AGS症候群的個案日益增加，為一種由蜱蟲叮咬所導致、造成嚴重紅肉過敏的疾病。研究發現，自2013年至2024年間，病例數已達約100倍的增長。

根據資料顯示，特別是近年來症狀發病率明顯飆升：在2021–22年間，發病率約為23.46%；而於2023–24年間，則上升至94.06%。研究共同作者、醫師Vinay Jahagirdar在10月30日由VCU醫療中心發出的新聞稿中說：「AGS在短短十年間，已從醫學界的稀有案例，變成重大公共衛生議題。」

此症候群多與一種名為Lone Star蜱（lone star tick，學名Amblyomma americanum）有關，該蜱在美國東維吉尼亞州 範圍中可見。根據Virginia Department of Health（VDH）指出，該蜱為「進攻性咬人者」，可藉其背部明顯的白點（即所謂的「孤星」）加以辨識。

當一人被該蜱叮咬並感染後，其免疫系統會產生對「糖分子」的抗體。該糖分子存在於牛、豬、羊等哺乳動物的紅肉中。當該人進食這類紅肉後，可能觸發過敏反應，症狀包括蕁麻疹 、腫脹、惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉，甚或進展至「過敏性休克」即喉嚨閉合、無法呼吸的生命危險狀態。

許多AGS患者主要經歷胃腸道症狀，且通常具「延遲發作」特性。這使得患者或醫師難以將其與紅肉進食連結，反而誤以為是消化疾病如「腸躁症」或「嚴重食物中毒」。因上述診斷難度，推廣教育與提升大眾及醫療人員對此症的認識極為重要。

令人遺憾的是，目前AGS尚無根治方法。VCU醫療中心指出，避免再次被蜱叮咬可能有助於抗體水平隨時間下降。已經確診者可透過避免紅肉、在更敏感情況下避免乳製品及／或明膠等方式來減輕症狀。

根據Mayo Clinic表示，有些患者經過一兩年後可漸漸恢復至可再食用含alpha-gal的產品。以一名於中學時期確診的患者Hayden Hurtig為例，他在避免紅肉約七年後，再次能夠吃紅肉。他說：「醫師建議如果能徹底戒掉紅肉，就能比慢慢吃更快克服過敏。你吃得越多，過敏越難消除。」

衛生官員強調，預防AGS的最佳方式是避免蜱叮咬。建議外出穿著長褲、長袖衣物，並使用含至少20% DEET、picaridin或IR3535的防蚊液。同時避免草高或落葉多的區域。’