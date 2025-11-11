我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

做亞洲美食少不了的好物 好市多上架竹蒸籠 華人直呼好用

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這款售價16.99美元的竹蒸籠受到許多華人好評。（記者朱敏梓/攝影）
這款售價16.99美元的竹蒸籠受到許多華人好評。（記者朱敏梓/攝影）

竹蒸籠是中式廚房中極具代表性的工具之一，不僅實用、環保，還能讓料理更美味、保留食材原味。近日，好市多Costco）推出一款雙層竹蒸籠，以天然竹材製成，並附有可搭配各式鍋具的不鏽鋼環，能穩定架於鍋上使用，受到許多華人追捧，不少華人購買後直呼「好用」。

根據Costco官方介紹，這款來自MIU品牌的10吋雙層竹蒸籠，包含兩個蒸籠層與一個竹蓋，配有可拆卸式不鏽鋼環適配器，可穩定懸於鍋中水面上方約2至3吋，避免食材直接接觸熱水而變成水煮。官方建議首次使用前可先以清水浸泡30分鐘，有助於蒸氣均勻導熱；清洗時則以溫水手洗，避免使用強力清潔劑或長時間浸泡。竹製籠身與蓋子須完全晾乾後再收納，以防變形或發霉，不鏽鋼環則可放入洗碗機清洗。

竹蒸籠用途廣泛，對華人家庭而言更是廚房常備。從港式茶樓常見的小籠包、燒賣、蝦餃、叉燒包，到家常饅頭、花捲、地瓜、玉米、豆腐與清蒸魚，都能以竹蒸籠輕鬆完成。這款售價16.99美元的竹蒸籠也因價格親民與設計實用而獲好評。居住在巴沙迪那的高女士表示，她平時喜歡製作中式麵點，以前用蒸鍋常覺得口感偏濕，如今換成竹蒸籠後「蒸出來的包子特別鬆軟、有香氣」。另有華人網友留言分享，這款竹蒸籠質感厚實、配件齊全，還能適配不同尺寸的鍋具，「非常好用」。

美國哈佛健康出版（Harvard Health Publishing）的營養報導指出，蒸煮能有效保留蔬菜中的維生素與抗氧化成分，避免高溫或長時間烹調造成營養流失；美國農業部（USDA）則在飲食指南中建議，蒸食屬於「低脂健康烹調」方式，有助於減少油脂攝取與熱量負擔。竹蒸籠導熱均勻、溫度穩定，能讓蔬菜保持顏色鮮明、魚肉細嫩滑口。其多層設計更讓熱氣在不同籠層間循環流動，達到均勻加熱的效果。

與金屬蒸鍋相比，竹蒸籠的最大特色在於「吸濕不滴水」，竹材天然纖維能吸附蒸氣中的冷凝水，防止水珠回流至食物表面，保持乾爽口感，再加上竹子在加熱時會散發淡淡清香，使料理多了一層自然竹香氣，特別適合蒸米製糕點或包子饅頭。

使用竹蒸籠時，只需在鍋中加入少量清水，確保水位低於蒸籠底部，待水滾後放入食材即可。若蒸包子、餃子或糕點，建議在籠底鋪上蒸籠紙或菜葉，以防黏底並保留香氣。使用完畢後，應立即打開蓋子晾乾，避免濕氣滯留導致竹片變黑。

好市多近期上架一款10吋雙層竹蒸籠。（記者朱敏梓/攝影）
好市多近期上架一款10吋雙層竹蒸籠。（記者朱敏梓/攝影）
這款竹蒸籠配有可拆式不鏽鋼環適配器。（記者朱敏梓/攝影）
這款竹蒸籠配有可拆式不鏽鋼環適配器。（記者朱敏梓/攝影）

華人 Costco 好市多

上一則

加強瀏覽器隱私 不只加州人受惠

下一則

全美航班混亂 南加華人行程險泡湯

延伸閱讀

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
好市多拚轉型 新門市沒倉儲純加油、專賣家電

好市多拚轉型 新門市沒倉儲純加油、專賣家電
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
好市多11項商品被點名「退步了」 衛生紙、水果上榜

好市多11項商品被點名「退步了」 衛生紙、水果上榜
好市多爆火迷你冰箱盲盒 大人也玩得欲罷不能

好市多爆火迷你冰箱盲盒 大人也玩得欲罷不能
好市多爆火迷你冰箱盲盒 大人也玩得欲罷不能

好市多爆火迷你冰箱盲盒 大人也玩得欲罷不能

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30