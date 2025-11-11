做亞洲美食少不了的好物 好市多上架竹蒸籠 華人直呼好用

這款售價16.99美元的竹蒸籠受到許多華人好評。（記者朱敏梓/攝影）

竹蒸籠是中式廚房中極具代表性的工具之一，不僅實用、環保，還能讓料理更美味、保留食材原味。近日，好市多 （Costco ）推出一款雙層竹蒸籠，以天然竹材製成，並附有可搭配各式鍋具的不鏽鋼環，能穩定架於鍋上使用，受到許多華人 追捧，不少華人購買後直呼「好用」。

根據Costco官方介紹，這款來自MIU品牌的10吋雙層竹蒸籠，包含兩個蒸籠層與一個竹蓋，配有可拆卸式不鏽鋼環適配器，可穩定懸於鍋中水面上方約2至3吋，避免食材直接接觸熱水而變成水煮。官方建議首次使用前可先以清水浸泡30分鐘，有助於蒸氣均勻導熱；清洗時則以溫水手洗，避免使用強力清潔劑或長時間浸泡。竹製籠身與蓋子須完全晾乾後再收納，以防變形或發霉，不鏽鋼環則可放入洗碗機清洗。

竹蒸籠用途廣泛，對華人家庭而言更是廚房常備。從港式茶樓常見的小籠包、燒賣、蝦餃、叉燒包，到家常饅頭、花捲、地瓜、玉米、豆腐與清蒸魚，都能以竹蒸籠輕鬆完成。這款售價16.99美元的竹蒸籠也因價格親民與設計實用而獲好評。居住在巴沙迪那的高女士表示，她平時喜歡製作中式麵點，以前用蒸鍋常覺得口感偏濕，如今換成竹蒸籠後「蒸出來的包子特別鬆軟、有香氣」。另有華人網友留言分享，這款竹蒸籠質感厚實、配件齊全，還能適配不同尺寸的鍋具，「非常好用」。

美國哈佛健康出版（Harvard Health Publishing）的營養報導指出，蒸煮能有效保留蔬菜中的維生素與抗氧化成分，避免高溫或長時間烹調造成營養流失；美國農業部（USDA）則在飲食指南中建議，蒸食屬於「低脂健康烹調」方式，有助於減少油脂攝取與熱量負擔。竹蒸籠導熱均勻、溫度穩定，能讓蔬菜保持顏色鮮明、魚肉細嫩滑口。其多層設計更讓熱氣在不同籠層間循環流動，達到均勻加熱的效果。

與金屬蒸鍋相比，竹蒸籠的最大特色在於「吸濕不滴水」，竹材天然纖維能吸附蒸氣中的冷凝水，防止水珠回流至食物表面，保持乾爽口感，再加上竹子在加熱時會散發淡淡清香，使料理多了一層自然竹香氣，特別適合蒸米製糕點或包子饅頭。