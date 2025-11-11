加強瀏覽器隱私 不只加州人受惠

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
AB 566所規定的保護方式，目前一些瀏覽器廠商已自願在名為「全球隱私控制」的框架下提供類似設定，譬如Mozilla 的 Firefox (編譯林思牧/組製)
加州最近通過的一項法案，將使消費者更容易保護個資，而且受惠的不只是加州人。

CalMatters報導，專家表示，加州的一項新法律要求網路瀏覽器做出的隱私變更，這可能會成為全美實際上的標準，將改變美國人在使用網路時控制自身資料的方式。州長紐森最近簽署生效的眾議會第566號法案（AB 566）要求網頁瀏覽器製造商向用戶提供一個「退出」選項，用戶點擊後，網站會自動停止分享或出售其個人資訊。

對企業而言，將這項服務推廣到全國範圍，可能比僅限於加州用戶更容易，因此全美國的消費者都將受惠。「這簡直是小菜一碟，」推動這項立法的機構「隱私權益信息中心」（Privacy Rights Clearinghouse）的政策副主任羅恩（Emory Roane）表示，「從技術角度來看，這真的不難。」

這項法案是全美首例，由加州隱私權益保護局（加州的消費者隱私監管機構）以及多個消費者權益倡議和隱私權組織共同發起。根據該法，GoogleChrome、微軟Edge等諸多瀏覽器，必須在2027年初之前開發出使用者選擇啟用該訊號的功能。結合其他州近期出台的相關法規，這項新法案可能成為美國網路流量處理方式的轉捩點。「我們預計它將產生全國性的影響，」羅恩說。

加州先前通過的「加州消費者隱私法案」(CCPA) 已提供隱私保護，其中包括選擇退出資訊出售的權利。但新法案的支持者指出，舊法仍然需要消費者造訪各個網頁並逐一選擇退出。新工具將有效地自動化這個過程，讓消費者只需一個開關即可保護自己的資料。

「我認為，如果你必須查詢每個網站並點擊『不希望你的資訊被出售或共享』的鏈接，那就稱不上真正的隱私權，」電子隱私資訊中心副主任菲茨杰拉德（Caitriona Fitzgerald）表示。該中心是推動AB 566法案通過的另一個組織。

目前，一些瀏覽器廠商已自願在名為「全球隱私控制」的框架下提供類似設定。例如，Mozilla的Firefox瀏覽器就包含一個名為「告知網站不要出售或分享您的資料」的設定，啟用此設定後，瀏覽器會告知網站，訪客希望網站尊重使用者的願望。

加州 紐森 微軟

