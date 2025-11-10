新建的朱拉維斯塔大學明年開課 還差實體校地

朱拉維斯塔大學是朱拉維斯塔市建立四年制大學的長期計畫一部分。當地民主黨州議員阿爾瓦雷斯於2022年當選後，將此列為首要任務。(圖取自阿爾瓦雷斯臉書)

時至2027年，聖地牙哥 縣南郡(South County San Diego County)學生將可透過就讀新建的朱拉維斯塔大學(Chula Vista University)、獲得來自三所公立大學的八個不同學士學位。現在只差一個實體校園。

「Calmatters」媒體報導，這所新大學將於明年正式開課，將採用一種全新的高等教育模式，作為融合聖地牙哥州大、聖瑪科斯州大(Cal State San Marcos)、聖地牙哥加大(UC San Diego)與西南學院(Southwestern College)的混合型大學。

這是朱拉維斯塔市建立四年制大學的長期計畫一部分。數十年來，市府官員一直致力實現此一目標、尋求州府支持，並且購地建設永久校園。當地民主黨州議員阿爾瓦雷斯(David Alvarez)於2022年當選後，將此列為首要任務。

阿爾瓦雷斯在市政會議表示，長期以來，南郡被認為是大學沙漠。但這裡是加州 人口最多園、發展最快的地區之一，高等教育卻未被充分重視。他指出，朱拉維斯塔早於1993年的城市規畫中、就提出校園建設願景；2006年，加州教育界領袖與當地官員提議建造一間集結大學與研究園區的綜合體，學生可在自己社區生活、學習並就業。

支持新建大學人士認為，聖地牙哥南郡需要，同意建造一個多個機構聯合的校區，為學生提供培訓。與傳統文理學院相較，新校區更重視專業，學位課程將針對護理、公共衛生、商業與教育等勞動力需求。

加州州長紐森 已於本月簽署法案，授權南郡高等教育工作小組研究高等教育設施模式，包括不同大學系統之間互動、如何共享權力與資源，以及為新校區籌資。工作小組成員包括加州州立大學系統、加大系統、西南學院、州議會、市府與當地高中學區代表。計畫報告將於2027年7月提交。