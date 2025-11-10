我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

新建的朱拉維斯塔大學明年開課 還差實體校地

編譯組／綜合報導
朱拉維斯塔大學是朱拉維斯塔市建立四年制大學的長期計畫一部分。當地民主黨州議員阿爾瓦雷斯於2022年當選後，將此列為首要任務。(圖取自阿爾瓦雷斯臉書)
朱拉維斯塔大學是朱拉維斯塔市建立四年制大學的長期計畫一部分。當地民主黨州議員阿爾瓦雷斯於2022年當選後，將此列為首要任務。(圖取自阿爾瓦雷斯臉書)

時至2027年，聖地牙哥縣南郡(South County San Diego County)學生將可透過就讀新建的朱拉維斯塔大學(Chula Vista University)、獲得來自三所公立大學的八個不同學士學位。現在只差一個實體校園。

「Calmatters」媒體報導，這所新大學將於明年正式開課，將採用一種全新的高等教育模式，作為融合聖地牙哥州大、聖瑪科斯州大(Cal State San Marcos)、聖地牙哥加大(UC San Diego)與西南學院(Southwestern College)的混合型大學。

這是朱拉維斯塔市建立四年制大學的長期計畫一部分。數十年來，市府官員一直致力實現此一目標、尋求州府支持，並且購地建設永久校園。當地民主黨州議員阿爾瓦雷斯(David Alvarez)於2022年當選後，將此列為首要任務。

阿爾瓦雷斯在市政會議表示，長期以來，南郡被認為是大學沙漠。但這裡是加州人口最多園、發展最快的地區之一，高等教育卻未被充分重視。他指出，朱拉維斯塔早於1993年的城市規畫中、就提出校園建設願景；2006年，加州教育界領袖與當地官員提議建造一間集結大學與研究園區的綜合體，學生可在自己社區生活、學習並就業。

支持新建大學人士認為，聖地牙哥南郡需要，同意建造一個多個機構聯合的校區，為學生提供培訓。與傳統文理學院相較，新校區更重視專業，學位課程將針對護理、公共衛生、商業與教育等勞動力需求。

加州州長紐森已於本月簽署法案，授權南郡高等教育工作小組研究高等教育設施模式，包括不同大學系統之間互動、如何共享權力與資源，以及為新校區籌資。工作小組成員包括加州州立大學系統、加大系統、西南學院、州議會、市府與當地高中學區代表。計畫報告將於2027年7月提交。

加州 聖地牙哥 紐森

上一則

水瓶未定期清洗　可能「比馬桶還髒」

下一則

全華人女團A20 MAY 洛城首張EP試聽會

延伸閱讀

報告：川普嚴核留學生簽證 未明顯影響外籍新生人數

報告：川普嚴核留學生簽證 未明顯影響外籍新生人數
聖地牙哥亞洲電影節 11部臺片受矚目

聖地牙哥亞洲電影節 11部臺片受矚目
加州健行勝地奪冠 安全排名卻墊底

加州健行勝地奪冠 安全排名卻墊底
加州家庭陸續收到全額糧食券

加州家庭陸續收到全額糧食券
大學學歷沒價值？Palantir公司培訓高中畢業生過關即錄用

大學學歷沒價值？Palantir公司培訓高中畢業生過關即錄用
聖地牙哥加速興建住宅 今年核准近9000戶

聖地牙哥加速興建住宅 今年核准近9000戶

熱門新聞

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
好市多推出秋冬十大超值好物。（記者邵敏／攝影）

好市多推出秋冬限時優惠 10大超值好物別錯過

2025-11-03 15:53
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
稅收抵減政策的終止，將給很多參保人帶來災難性的成本。（示意圖取自Unsplash.com）

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

2025-11-04 15:03

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活