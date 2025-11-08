我的頻道

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

落後南非、肯亞、烏干達 美國全球和平指數名列後段班

編譯陳盈霖／綜合報導
最新報告顯示，美國名列2025年最不和平國家之列。圖為洛杉磯衝突。（美聯社）
最新報告顯示，美國名列2025年最不和平國家之列。圖為洛杉磯衝突。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，根據經濟與和平研究所（Economics & Peace，IEP）最新報告，美國在2025年全球和平指數（2025 Global Peace Index）中排名第128，在全球163個國家中居後段班，落後南非、肯亞與烏干達等國。調查並顯示，世界整體變得更加不穩定。

這分涵蓋全球99.7%人口的年度報告今年邁入第19屆，主要依據社會安全、國內與國際衝突狀況與軍事化程度三大層面，23項指標評估各國和平程度。

調查顯示，2025年全球和平度下降0.36%，這是過去17年來第13次惡化。87個國家變得更不和平，僅74個國家改善。IEP指出，此一趨勢與全球地緣政治緊張局勢升高、軍事化程度加劇，及自第二次世界大戰以來最多活躍衝突有關。研究人員紀錄今年有59起以國家為主體的武裝衝突，比去年增加三起，且有17個國家在過去一年中，超過1000人死於戰爭相關事件。

報告還顯示，當前的衝突「更加國際化，透過傳統方式結束的可能性更小」。1970年代，49%的衝突能以決定性勝利告終，但2010年代僅剩9%。同期間，以和平協議結束衝突的比例也從23%降至4%。

從區域來看，西歐與中歐仍是全球最和平區域，前十名中有八國位於該區，不過該地區和平度已連續四年下降。中東與北非仍是全球最不和平地區。南亞2025年和平度出現最大幅下降。南美洲則是唯一整體和平度提升的區域。

若以國家來看，冰島連續14年位居最和平國家，其次是愛爾蘭、紐西蘭、奧地利與瑞士。排名墊底的是俄羅斯、其次是烏克蘭、蘇丹、剛果民主共和國和葉門。

IEP指出，自2008年首次發布全球和平指數以來，全球和平度已下降5.4%。研究人員認為，這與全球「軍事化程度重新上升」有密切關係。僅在過去兩年，就有106個國家軍事化程度提高，扭轉近20年來逐步降溫趨勢。更多內容可上https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2025/06/Global-Peace-Index-2025-web.pdf

紐西蘭 洛杉磯 烏克蘭

