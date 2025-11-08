聖地牙哥加大發現名插畫家遺作「歌頌美國50州」 明年出版

著名插畫家蘇斯博士一份不曾面世的「歌頌美國50州」手稿，最近被發現，定於明年出版。（美聯社）

著名插畫家蘇斯博士（Dr. Seuss）創作的「戴帽子的貓」（The Cat in the Hat）一份過去不曾面世的歌頌美國手稿最近被發現，預定明年出版，正好趕上美國建國250周年慶。

美聯社報導，這份最新發現的蘇斯博士手稿名為「歌頌美國50州」（Sing the 50 United States），是自其2015年遺作「我該養什麼寵物 ？」（What Pet Should I Get?）出版以來，所發現的第一份完整蘇斯博士手稿。

這份手稿的內容目的在教導讀者如何記住美國各州名稱。戴帽子的貓建議：「要唱出美國50州州名，你得動動腦筋。麻薩諸塞州、明尼蘇達州、密蘇里州 和蒙大拿州 。密西西比州、馬里蘭州、密西根州和緬因州！」

蘇斯博士企業（Dr. Seuss Enterprises）總裁暨執行長布蘭特（Susan Brandt）說：「發現泰德（蘇斯博士本名）的新作，就像是找到一個存封他無限想像力已久的時光膠囊。『歌頌美國50州』」展現了他無窮的創造力、卓越的文字天賦和激勵全世界年輕讀者的不朽能力。在這個意義非凡的里程碑之年，我們很榮幸能與全美讀者分享蘇斯博士這部珍貴的作品。

這份手稿是今年稍早在聖地牙哥加大（UC San Diego）蓋澤爾圖書館（Geisel Library）的檔案資料中被發現，蘇斯博士還留下封面草圖和關於整體美術設計方向的筆記。新插圖將由藝術家布蘭農（Tom Brannon）仿蘇斯博士的風格繪製。

美聯社表示，蘭登書屋童書出版社（Random House Children's Books）將於2026年6月2日出版此書，首印50萬冊。