「熱死人」不只是形容詞 高溫天考驗體感 也增駕駛風險

盛夏高溫不僅考驗體感，也會增加駕駛風險。（示意圖，取自Pexels/Tobi）

六月將盡，暑氣漸濃。盛夏高溫不僅考驗體感，也增加駕駛風險，每當氣溫升高，致命事故發生更頻繁。美國高速公路安全保險 協會（IIHS）統計，6月至8月的交通死亡人數，占全年人數的近三分之一，每月約占9–10%。研究指出高溫與車禍呈正相關。

聖瑪利諾警局23日發布高溫天駕駛警示，指出在高溫天氣下駕駛，可能對車輛的引擎、電池與輪胎造成壓力，增加拋錨風險，此時確保車輛冷卻系統與空調正常運作格外重要。此外，高溫也可能影響路面狀況，因此應特別小心駕駛並密切注意胎壓。

高溫對駕駛人的影響，也不容小覷。體溫過高容易導致脫水、疲勞與認知下降，反應變慢進而危及行車安全；車輛內部溫度飆升，也會影響駕駛人對紅綠燈識別、車道維持與反應速度。

根據DefensiveDriving.org提供的建議，駕駛人應注意以下十大事項，以在酷暑中確保行車安全與舒適：

1.保持水攝取：高溫容易導致脫水，影響駕駛專注力與反應時間；2.檢查胎壓：高溫會使輪胎膨脹，若胎壓不足或過高，可能引發爆胎；3.防曬措施：配戴太陽眼鏡與使用遮陽板，可減少眩光與紫外線傷害；4.避免車內過熱：將車停在陰涼處或使用隔熱板，降低車內溫度；5.引擎溫度監控：密切注意溫度儀表板，若過熱應立即停車檢查。6.規畫休息時間：長途駕駛應定時休息，避免疲勞與過熱；7.小心燙傷：方向盤、安全帶與座椅表面在陽光曝曬下易造成燙傷；8.檢查油液水平：確保冷卻液、機油與其他液體維持正常水準，防止過熱；9.注意中暑徵兆：如感到頭暈、疲倦或噁心，應立即靠邊休息與補水；10.攜帶緊急用品：包括飲用水、急救包與簡易修車工具，以備不時之需。

此外，加州 公路巡警（CHP）亦提醒，切勿將兒童或寵物 單獨留在車內，即使只有幾分鐘，車內溫度也可能升高至危險水準。