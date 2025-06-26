嬰兒被獨留110℉高溫車內 南加州警方破窗救出

警員安撫從高溫車廂救出的嬰兒。 (柯洛那市警察局)

上周，加州 柯洛那警方把一部汽車的車窗打破，救出一名被獨自留在高溫車廂內的嬰兒。當時車外氣溫接近華氏100度，車廂內溫度更高達華氏110度。

當時為6月17日，警方接獲有人報警後，到現場發現一名只有幾個月大的嬰兒，被鎖在一輛停泊的汽車內，車窗關上，引擎熄掉。車內十分高溫，相當危險。

柯洛那市警察局表示：「警員到達現場後，發現嬰兒狀甚痛苦，於是破窗將其救出。」本周公布的隨身攝錄機影片顯示，警員砸碎了司機座位一側的車窗，打開車門，把嬰兒從後座拉出。

當日的最高氣溫為華氏96度。警方表示，車內的測溫儀器錄得其時溫度為攝氏華氏110度。該嬰兒預期可康復。

警方尚未透露嬰兒的家長會否被檢控，但卻敦促民眾無論在甚麼氣溫下，都不要讓兒童獨自留在車輛內。警方在社交媒體上寫道：「不要留下孩子無人看管。」

美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）警告稱，兒童體溫升高的速度是成人的三至五倍，即使在氣候緩和的日子，車內溫度也可能在10分鐘內飆升近華氏20度。