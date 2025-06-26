幼童被困酷熱車內 法律允破窗救人

在美國，因經常發生兒童被留在高溫車廂內致死事件，所以數年前有汽車製造商同意在車輛的後座安裝系統，用以提示駕車人士避免獨留兒童在高溫車廂內。（路透）

根據非營利倡議團體「兒童與汽車安全」（Kids and Car Safety）的數據，自1990年至今35年來，美國共有1132名兒童死於高溫汽車內，當中包括今年夏天迄今至少七宗的同類個案。兒科醫生及有關專家分享了如何急救困於高溫車廂內的兒童，並認為必要時甚至需要打破車身玻璃窗救難。

死於高溫汽車內人數通常在夏季有所增加，但專家警告稱，事故會隨時發生在人們預期較低的溫度下。另外，人們亦假設這類死亡個案大多發生在南方，但專家指出，這種意外在每個州都有發生。

密西根州 德沃斯兒童醫院兒科醫生Kira Sieplinga表示：「當室外溫度低至華氏57度（約攝氏21.4度）時，也可能出現中暑現象，而車內溫度可以在短短10分鐘內，上升華氏20度（約攝氏7.5度）。」

她指出，將孩子留在車內確實沒有安全的停留時間，而且兒童的體溫上升速度較成年人快三至五倍。

那麼，若遇見兒童被困於高溫車內時，可以如何施以援手解救？綜合Sieplinga醫生及相關專家的建議如下：

1、先試尋車主：如果車子停在雜貨店或商場傍，便內進尋人，並要求店內發出廣播以尋車主。若車子停在街上，詢問傍人有否見到車主到了哪裡。

2、若尋車主不果，撥打911求助，並考慮進入車內，尤其是當孩子沒有反應、停止出汗且皮膚發紅時。

3、必要時，打破車窗救小孩。許多州都有相關法律保障助人者受法律保護，免於因協助行動而無心引致他人的損傷或因失誤引致的死亡而遭索賞。

4、把孩子救出後，幫助其降溫，把他們帶到陰涼之地。

5、若感到孩子有中暑之虞，用涼水或清涼濕布抹身，助其降溫，陪伴在側至救援人員到來。

6、不用冰塊，避免凍傷或受傷。

7、因中暑而須進醫院的兒童通常需要涼爽的環境，以及靜脈輸液以補水。

8、若發現孩子出現異常狀況如行動紊亂、精神狀態變易、倦怠及失去方向感、頭暈目眩、抱怨視力變易、頭痛等，就疑似中暑，應立刻求助。

全國安全委員會（National Safety Council）提供大約15分鐘的免費線上課程，內容關於高溫車輛和兒童安全的教育資訊。

根據該委員會的數字，自1998年以來，美國死於炎熱車輛內的兒童平均每年有38人。於2018及2019兩年，分別同有53名兒童死亡，數目達「歷史新高」。

專家指出，把孩子留在車內的大多數父母不是因為其為人惡劣或疏忽，而只是因忘記了孩子，不小心把他們留在車內；又或兒童爬進車內被困住；亦有父母沒意識到即使把孩子留在車上只幾分鐘，也會導致中暑或死亡。