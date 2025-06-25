五彩芋螺藏劇毒會致命 看到勿撿

五彩繽紛的芋螺，往往有劇毒。（取自National Science Foundation）

夏季到了，加州 海邊是好去處，但是專家警告，看起來愈鮮豔的貝殼愈危險，尤其是五彩繽紛的芋螺（cone snail），部分劇毒的芋螺，其毒素可在數分鐘之內置人於死地。

芋螺類軟體動物可不是吃素的，牠們的毒液可以瞬間麻痺魚類，自然也可以威脅人命。雖然芋螺不以人類為目標，但是突然撿起卻可能引發反擊，其中體型較小的孩童風險最高，因為毒液很快就能癱瘓身體。而體形愈大的芋螺，威脅也愈高，不管刺到大人還是小孩，都有致命風險，而且救治黃金時間，可能只有幾分鐘。

澳洲 海洋生物學者史密斯接受ABC電視台訪問曾說，芋螺的危險，是他必須特別提醒小孩的，先是認識芋螺的外貌，然後是強調千萬別碰芋螺，因為海邊有很多牠們的棲地。

加州至墨西哥 海岸都能發現芋螺，但是聖地牙哥的族群毒性最強，特別危險。

每日郵報報導，來自德州休士頓「自然科學博物館」策展人派特威（Tina Petway）就是死裡逃生的一人。

她到索羅門群島（Solomon Islands）考察時，以為手腳夠快，可以連捉兩隻芋螺，沒想到卻被第二隻連刺三下。發現拔不出倒刺後，她趕忙回到營地，但視線與意識已經愈來愈模糊。

進帳篷後，她服下很多事先準備好的抗組織胺，寫下給先生的字條，說明發生什麼事，接著就睡著。清醒已是三天後，但是死劫還沒過去，右手還是火燙火燙。在搭船到機場後，又等三天才有飛機離開，這還是藥品足夠的狀態下。

她在Instagram貼文描述，被螫過後，她經常頭疼，幸好沒有其他後遺症。

致命危機與搶救方法

華盛頓大學2016年曾經發表關於致命海洋軟體生物的研究，作者柯恩（Alan J Kohn）說，全球137件可確認為真的案例中，36件致命，57人重傷但完全恢復，44人受輕傷。

最危險的地紋芋螺。（ National Institute of General Medical Services／維基百科）

其中，俗稱geography cone的地紋芋螺（conus geographus）導致半數死傷，主要棲地在墨西哥太平洋沿岸。這種褐色外殼的芋螺對孩童特別危險，體型大的螫到成人也一樣危險。

織錦芋螺（conus textile）危險也很高，白底、褐色三角斑紋的牠們，能夠注入多種神經毒素混合物，雖然風險相對較低，但被螫過常常會很痛。

芋螺致傷的部分個案，還可能出現血液循環不良的紫紺症狀，與麻木、刺痛感。更嚴重的病例還會手足麻痺、嘴巴無感，甚至全身僵硬。致命的案例，則多半是肺部麻痺，導致呼吸中斷。

芋螺毒雖然沒有抗毒血清，但是患部可以泡溫水，在可忍受的範圍內溫度愈高愈好，也許能夠緩和毒性。螫到的部位也可以持續施壓，避免毒性擴散。附近有診所，可以要求局部麻醉，也能減輕痛楚。最重要的是當事人保持冷靜，不要劇烈行動。