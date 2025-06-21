我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

美駐以色列使館撤出79名員工、眷屬 美公民急尋離境管道

閱報小知識：Apostille認證 就是「國際通行證」

記者啟鉻／綜合報導
取得文件國際認證，可免去繁瑣的領事館蓋章程序。（示意圖取自Pexels）
取得文件國際認證，可免去繁瑣的領事館蓋章程序。（示意圖取自Pexels）

當您準備將孩子送往國外念書，或是在海外結婚、繼承財產、成立公司時，常會聽到一個陌生但關鍵的詞「Apostille」。這不是什麼新興科技，而是被國際廣泛採用的文件認證方式；它的存在，讓跨國文件得以被別國政府合法承認，免去繁瑣領事館蓋章程序。

試想一下，如果在美國開立的出生證明，要用來申請西班牙的學校、或是結婚登記，西班牙的政府機關，自然不會對「California Department of Health」的章戳瞭如指掌。這時，Apostille認證就扮演「國際通行證」角色：加州州務卿會出具證書，確認文件上的簽名確實出自某位合法的公職人員之手，並且附上政府印章。對方國家看到這件經由Apostille認證的文件，就能放心接受，不再需要跑去美國駐外使領館蓋章。

這套制度起源1961年的「海牙認證公約」，目的是讓跨國文件流通變得更簡單、快速。如今，包括台灣、日本歐盟多國在內，超百個國家都已加入這項公約。當然，仍有部分國家如中國，尚未簽署，因此文件要送往這些國家，還得走傳統的「領事認證」流程。

在加州，辦理Apostille的機構是州務卿辦公室。無論學歷證明、法院文件還是公司文件，只要經過合法簽署或公證的正式文件，大多數都可以辦理這項認證。費用不高，但程序講究，文件必須是正本，不接受影本。

隨著愈來愈多家庭選擇讓孩子出國讀書、跨境經營、或是處理海外法律事務，Apostille已不再是律師或公證人專用的名詞，已成為一般民眾也該理解的重要工具。當跨出國門，不論是為生活還是夢想，這張看似平凡的認證書，卻能為文件打開世界的大門。

加州 歐盟 日本

上一則

長榮航空與波蘭航空共用班號合作 深化歐洲航網

下一則

動用二胎房貸 須分清「需要」還是「想要」

延伸閱讀

北約提軍費占GDP 5% 恐因「1國反對」全案卡關

北約提軍費占GDP 5% 恐因「1國反對」全案卡關
美食樂園╱全美10大必訪披薩店 加州3家上榜

美食樂園╱全美10大必訪披薩店 加州3家上榜
衝著馬斯克 加州議員提案：禁止以財物鼓勵投票

衝著馬斯克 加州議員提案：禁止以財物鼓勵投票
煙花業者：徵中國關稅 推高成本

煙花業者：徵中國關稅 推高成本
為何外地人討厭加州 左傾「標籤」作祟？

為何外地人討厭加州 左傾「標籤」作祟？
智庫報告：聯邦強力驅逐無證客 加州恐損2780億元

智庫報告：聯邦強力驅逐無證客 加州恐損2780億元

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
一名華裔男子被疑似ICE執法人員暴力帶走。（@asianwithattitudes）

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

2025-06-18 19:40
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
圖為位於內陸地區的一處移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

2025-06-16 12:59

超人氣

更多 >
豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬

「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰