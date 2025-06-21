閱報小知識：Apostille認證 就是「國際通行證」

取得文件國際認證，可免去繁瑣的領事館蓋章程序。（示意圖取自Pexels）

當您準備將孩子送往國外念書，或是在海外結婚、繼承財產、成立公司時，常會聽到一個陌生但關鍵的詞「Apostille」。這不是什麼新興科技，而是被國際廣泛採用的文件認證方式；它的存在，讓跨國文件得以被別國政府合法承認，免去繁瑣領事館蓋章程序。

試想一下，如果在美國開立的出生證明，要用來申請西班牙的學校、或是結婚登記，西班牙的政府機關，自然不會對「California Department of Health」的章戳瞭如指掌。這時，Apostille認證就扮演「國際通行證」角色：加州 州務卿會出具證書，確認文件上的簽名確實出自某位合法的公職人員之手，並且附上政府印章。對方國家看到這件經由Apostille認證的文件，就能放心接受，不再需要跑去美國駐外使領館蓋章。

這套制度起源1961年的「海牙認證公約」，目的是讓跨國文件流通變得更簡單、快速。如今，包括台灣、日本 、歐盟 多國在內，超百個國家都已加入這項公約。當然，仍有部分國家如中國，尚未簽署，因此文件要送往這些國家，還得走傳統的「領事認證」流程。

在加州，辦理Apostille的機構是州務卿辦公室。無論學歷證明、法院文件還是公司文件，只要經過合法簽署或公證的正式文件，大多數都可以辦理這項認證。費用不高，但程序講究，文件必須是正本，不接受影本。

隨著愈來愈多家庭選擇讓孩子出國讀書、跨境經營、或是處理海外法律事務，Apostille已不再是律師或公證人專用的名詞，已成為一般民眾也該理解的重要工具。當跨出國門，不論是為生活還是夢想，這張看似平凡的認證書，卻能為文件打開世界的大門。