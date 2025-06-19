加州5月房市降溫 專家：買房好時機

受到關稅戰陰影未退、經濟不確定性持續，以及高房貸利率壓抑買氣等因素影響，加州房市在5月轉趨疲軟。(示意圖來自網站Pexels)

加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）18日公布最新數據指出，受關稅戰、經濟不確定性以及高房貸利率 等影響，加州房市5月轉趨疲軟，成交量下滑至近四個月以來低點，加州房地產市場持續面臨阻力。

5月加州獨棟住宅的成交量，經季節性調整後年化為25萬4190套，較4月的26萬7710套減少5.1%，比去年同期的26萬4850套減少4%。這是2023年12月以來，相比去年同期的最大幅度下滑。今年前五個月的累計銷售量，僅略高於2024年同期；若6月未能出現顯著回升，考量當前大環境，全年總成交量可能落在去年之下。

5月全州待售屋數量低於去年同期，但雙方差距已連續第六個月逐漸縮小。儘管5月初房貸利率連三周上漲，月底時抵押貸款需求進一步走弱；不過市場信心同步回升，整體購屋情緒升至過去六個月來最高點。5月認為「現在是購屋好時機」的消費者比例，由4月的23%升至26%，創下2022年2月以來新高。若這股樂觀情緒持續，加上利率保持穩定，市場動能有望在夏季回升。

C.A.R.總裁Heather Ozur表示，房價 趨於穩定且房源增加，對有實力的買家而言，這是入市良機。「房價壓力減輕，選擇也更多，現在正是難得的購屋機會。」

5月加州房價中位數為90萬170元，較4月下滑1.1%，與2024年5月的90萬8000元相比，降低0.9%。雖然價格自歷史高點有所回落，但仍守住90萬美元門檻。C.A.R.指出，價格調整受多項因素影響，包括利率維持高檔、保險取得困難、經濟前景不明朗，以及賣方願意調降售價。按以往趨勢，4月至5月的房價平均會小幅上升約1.2%，但今年卻出現下滑。

各地區的成交表現也同步放緩。加州五大主要地區中，除遠北地區外，其餘地區均出現銷售量減少情況。中央海岸地區成交量減少8.4%，全州跌幅最大。舊金山灣區緊隨其後，銷量比去年同期少8.2%。南加州減少7.6%，中央谷地下降5.2%。遠北地區是唯一出現成長的區域，微幅上升0.5%。

在C.A.R.追蹤的53個縣中，有36個縣的成交量不如去年同期，其中約四成的降幅超過10%。聖比尼度（San Benito）縣降幅最大，為28.6%，其次為雷克縣（Lake County）（-25%）和內華達縣（-25%）。另一方面，15個縣的銷售量高於去年同期，其中有八個縣的增幅超過10%。國王縣增幅最高，達45.6%，其次為普魯默斯縣（Plumas）（18.8%）和阿馬多爾縣（Amador County）（16.2%）。

儘管整體房價略有下降，部分地區仍呈現上揚。中央海岸地區上漲6.2%，漲幅居各區之首；南加州與中央谷地分別上升0.9%與0.6%。舊金山灣區房價下降3.8%，遠北地區下滑3.8%，結束連續八個月的上升走勢。

新增掛牌房源方面，5月全州新上市房源數量比去年同期多22.8%，也比4月增加3.5%，這是連續第五個月出現雙位數年增。雖然與前月相比仍有增加，但此次4月至5月的增幅，為近四年來同期最小。若這一趨勢延續，市場整體供應可能在未來一至兩個月內達到高原期。

C.A.R.資深副總裁Jordan Levine指出，近期成交量雖出現下滑，但若經濟環境穩定，市場仍有機會在下半年出現反彈。他認為，消費者信心似乎已觸底反彈，若價格進一步調整、庫存持續增加，將有助推動市場交易回升。