加州貧富差距大 頂層是底層百倍 中位數淨資產28.8萬

最新報告指出，加州最富裕家庭的淨資產是最貧窮家庭的100多倍。（美聯社）

數據顯示，加州 一般家庭擁有的財富遠多於美國其他地區，但貧富十分懸殊，最富裕家庭的淨資產是最貧窮家庭的100多倍。

聖荷西信使報報導，根據加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）的最新分析報告，加州家庭的中位數淨資產為28萬8000美元，遠高於全國家庭中位數淨資產18萬美元。

報告表示，加州人擁有較多財富主要是因為該州高薪工作眾多，以及居民擁有的房地產 價值較高。除了薪水和房地產，人們的主要資產還包括儲蓄、投資、汽車和退休基金。

但同時，加州強勁的經濟也加劇了貧富差距。數據顯示，加州最富裕20%家庭的中位數淨資產為140萬美元，最貧窮20%家庭的中位數淨資產只有1萬2000美元。

報告共同作者索爾曼（Tess Thorman）說：「在加州，經濟不平等是透過貧窮家庭擁有的財富非常少體現出來的。」

索爾曼表示，加州貧富差距不斷擴大，是科技、國際貿易和經濟結構發生巨大變化的結果，這些變化在過去40年大幅提高生活成本。當家庭難以累積資產和存款時，他們承受像昂貴的緊急醫療狀況等重大生活事件的能力就會變弱，獲得大學學位、創業或支付房屋頭期款也會變得更困難。

報告發現，若發生三個月沒有收入的情況，加州有四成家庭不足以維持基本生活。同時，根據加州公共政策研究院2023年的報告，加州有約14%的兒童生活在貧窮線之下。

報告指出，加州西語裔家庭的貧富差距尤其明顯，他們的中位數淨資產只有6萬2000美元，僅及白人和亞裔家庭中位數淨資產（約53萬美元）的九分之一。

在債務方面，加州公共政策研究院分析美國人口普查數據，發現四分之三的加州家庭或多或少都有債務，包括房屋貸款 和汽車貸款；約有一半家庭積欠無擔保債務（unsecured debts），包括信用卡、醫療帳單和學生貸款。所有債務的中位數金額為10萬3000美元。

報告還發現，加州擁房率只有約50%，低於全國的63%，反映出加州的高住房成本。數據顯示，加州房屋淨值（home equity）中位數為48萬5000美元，幾乎是美國其他地區的三倍。