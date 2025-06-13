成本高、法規多 建造住房難達標

洛市興建新住房計畫遠遠落後目標。（本報檔案照）

Costar新聞報導，位於洛杉磯國際機場 附近一個新批准489單位公寓建設計畫，突顯出在加州 最大城市建造住房的困難性。開發商Cityview為獲得建築批准耗時三年，歷經環境訴訟、法律和解，最終仰賴州法簡化審查才得以進展。此案例反應加州在應對住房需求時普遍挑戰：地方官僚體系的冗長程序、高昂的土地和建設成本，及缺乏足夠的住房規畫。

Cityview是洛杉磯目前六個大型公寓開發計畫之一。儘管州府強力要求增加住房建設，提升可負擔性並防止居民遷往更便宜地區，但洛市如今規畫的住房單位數量比十年前少。2024年，該市批准1萬7200個新住宅單位，僅達到年度目標的30%，舊金山 批准1074個新住宅單位，是自經濟大衰退後最低。兩座城市都遠落後2031年前達成州政府規定的目標--全州需規畫250萬個新住宅單位。

高昂的建設成本、難以獲得的資金組合及當地繁瑣程序，都是近年來阻礙新建設原因。住房財務公司SDS Capital Group執行長拉弗蘭奇（Deborah LaFranchi）告訴CoStar，土地昂貴，法規使其更昂貴，花費的時間來獲得許可，完成整個審批流程稀釋了回報率。該公司目前專注利用私募資金在洛市推進可負擔住房計畫，以繞過傳統障礙。

官員們也意識到推動住房以滿足加州需求的艱難挑戰，洛杉磯、舊金山領導人試圖通過法律改革及其他策略簡化住房程序。但批評者說，要真正取得進展，城市部門內部需有更深層變革。「我們需緊急建設更多住房，確保下一代的舊金山居民能負擔得起在這裡養育下一代成本」舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）在今年一場活動中表示。

為應對不斷攀升的住房成本，加州官員2021年更新區域住房需求分配（Regional Housing Needs Assessment，簡稱RHNA），制定全州住房計畫目標，要求到2031年完成250萬個住房單位，其中超過100萬個需提供給收入低於該地區中位數居民。

截至2024年，大多數主要城市進展落後。洛市需將許可速度提升三倍以上，每年建造5萬7000個住房單位才能達到目標。

根據城市文件，該市去年批准的住房數量比2023年少了約1000個，比2022年減少5000個。舊金山僅完成其八年目標的9%。該市目標是到2030年建造9萬4300個住房單位，但目前計畫僅涵蓋5萬8100個。

開發商表示，成本仍是最大障礙。洛杉磯和舊金山建築費用居全美最高之列，即使在SB 423州簡化法律下，拿到許可時間難以預測。在聖地牙哥和沙加緬度等城市，透過重新分區，利用未充分使用的商業地點建設住房且加快審批流程。然在洛杉磯與舊金山要這樣做卻不容易，開發商指出，即使有支持住宅建設的法律，政治因素往往凌駕法律之上。