聯邦新法擬削保費補貼 820萬人恐失醫保

「Connect for Health Colorado」執行長Kevin Patterson指出，若該法案刪除合法移民獲得補貼的資格，將導致加州85%的在保人失去醫療保障。（ZOOM會議截圖）

健康保險交易平台網絡聯盟（State Marketplace Network）11日與來自多州的健康保險交易平台代表、醫療機構與消費者，一致反對國會眾議院最新通過之「預算調解法案」（Reconciliation Bill）。警告若法案如期上路，恐導致全美超過820萬人失去醫療保險 ，並對各州健康保險交易平台運作與保費 水準造成嚴重衝擊，尤以加州 等依賴此類平台的州影響最大。

Connect for Health Colorado執行長Kevin Patterson指出，全國目前約有2400萬人仰賴健康保險交易平台獲取私人保險，若加強版保費稅額抵免（Enhanced Premium Tax Credits）於2025年底到期而無延續，預估全美平均保費將上漲93%，保戶負擔幾近翻倍。

他提到：「在加州，若該法案刪除合法移民獲得補貼的資格，將導致85%目前透過健康保險交易平台獲保的合法移民失去醫療保障。」他強調，這些民眾大多是合法工作、納稅並長期居住在社區中的成員，「失去保障的後果，不只是數字，而是我們的朋友、鄰居、同事與親人。」

Patterson警告，法案限制各州自主調整開放投保期，強制將每年開放註冊縮短為六周，這將嚴重影響各州延伸保險觸及率與留住年輕健康族群的能力。他指出：「年輕人通常是最後一批投保者，時間縮短將使保險風險池惡化，進一步拉高整體保費。」

對加州自僱者與小企業主而言，預算調解法案也帶來實質威脅。來自加州的插畫家Jason Piperger現身說法。他是一位癌症康復者，曾因甲狀腺癌接受三次手術與放射碘療程。他表示：「若不是有健康保險交易平台補助，我可能早就無法負擔治療費用，甚至已經失去生命。」Jason指出，目前的稅額抵免讓他每年能夠以可負擔價格購買銀級健保計畫，獲得持續保障與慢性病照護。

「身為一名自由接案者，我沒有公司提供保險，也沒有時間處理一堆繁瑣文件。」Jason坦言，新法案中新增的驗證流程將讓他無法專心工作，「如果保費補助被取消，我每年可能要多付上千美元，這不只是預算問題，而是關乎我的健康和事業生計。」

加州作為全美最大健康保險交易平台加州全保(Covered California)所在地，若聯邦補貼政策遭削減，勢必首當其衝。多位專家在會議中指出，各州交易平台風險池若惡化，將可能帶動整體保費上升，並波及小企業團體市場與再保險計畫，間接衝擊包括加州在內的整體醫療保險系統。