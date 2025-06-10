我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

議會推新法 買車恐多付高達500 元

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州參議會通過新法案，買車將多付出額外費用。(取自Pexels/Rangga Aditya Armien)
加州參議會通過新法案，買車將多付出額外費用。(取自Pexels/Rangga Aditya Armien)

加州參議會以壓倒性多數通過新法案，可能使購車者面臨高出600%的經銷商費用。消費者權益組織呼籲民眾向民意代表反映，避免使之成為法律。

Calmatters報導，SB 791法案將允許汽車經銷商對每輛汽車的購買者收取最高可達500美元的額外費用，這公然違背了兩黨議員今年稍早做出的降低人民生活成本的承諾。

投票時僅有一位參議員投票反對該案，該法案將汽車經銷商處理文件的費用從目前最高85美元（新車或二手車）的上限提升415美元。該提案允許經銷商收取最高相當於車輛購買價1%的費用，上限升到500美元。市場研究公司考克斯汽車公司（Cox Automotive）的數據顯示，5月全國新車平均成交價格為4萬8656美元。

加州汽車經銷商表示，他們需要提高收費，以彌補購車所需文件（包括貸款文件、車管局DMV登記和詐欺保護表格）不斷上漲的成本。這些費用與購車價格是分開收取的。

這項投票正值有報導稱，汽車經銷商正在採取各種有創意策略來維持利潤，而無需提高標價以抵消川普政府預期的關稅。根據「數位民主」資料庫的數據，加州新車經銷商協會自2015年以來已向議員捐款至少290萬美元。

該協會的盟友是代表聖荷西的民主黨參議柯提斯（Dave Cortese），他代表汽車經銷商起草了這項法案。根據「數位民主」資料庫的數據，他已從經銷商協會獲得了至少7000美元的競選捐款。他承認這項立法會提高購車成本，但表示這是必要的，因為原本允許的費用跟不上加州不斷上漲的生活成本。

少數參議員表示對該法案有所保留，所以沒有投票，這與投反對票的效用相同。正如 CalMatters 先前所報導，這種普遍的不投票做法，讓議員們得以逃避問責，並避免來自金錢利益集團的反擊。沒有投票的參議員之一是代表Van Nuys的民主黨員門吉瓦爾 (Caroline Menjivar)。

法案的反對者表示，他們對參議員們竟然無視他們自己給民眾減輕生活負擔的承諾，反而增加更多「垃圾費」的立法非常震驚。

圖為SB 791法案起草人州參議員柯提斯。(加州政府官網 ca.gov)
圖為SB 791法案起草人州參議員柯提斯。(加州政府官網 ca.gov)

投票 加州 參議員

上一則

川普派國民兵進洛城 合法性引激辯

下一則

本報直擊／警民衝突槍聲四起 華埠居民憂心難入眠

延伸閱讀

不理加州的不出兵請求 川普政府派700名陸戰隊至洛杉磯

不理加州的不出兵請求 川普政府派700名陸戰隊至洛杉磯
川普調兵進洛杉磯 加州提告：違法

川普調兵進洛杉磯 加州提告：違法
淡化馬斯克國會影響力 強生：他擋不了預算案

淡化馬斯克國會影響力 強生：他擋不了預算案
紐森要求川普政府 自洛杉磯撤出國民兵 指揮權歸返加州政府

紐森要求川普政府 自洛杉磯撤出國民兵 指揮權歸返加州政府
加州議會 促盡快銷售便宜無鉛88汽油

加州議會 促盡快銷售便宜無鉛88汽油
世界驕傲節遊行華府登場 抗議川普削弱LGBTQ權利

世界驕傲節遊行華府登場 抗議川普削弱LGBTQ權利

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
南加州知名義式連鎖餐廳近日遭ICE突擊搜查，至少兩名員工被帶走，七家分店全數暫時關閉。（美聯社）

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

2025-06-02 18:33
現場至少有100人圍堵聯邦執法人員車輛。（木林森提供）

ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議

2025-06-06 18:53

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密