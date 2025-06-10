議會推新法 買車恐多付高達500 元

加州參議會通過新法案，買車將多付出額外費用。(取自Pexels/Rangga Aditya Armien)

加州 參議會以壓倒性多數通過新法案，可能使購車者面臨高出600%的經銷商費用。消費者權益組織呼籲民眾向民意代表反映，避免使之成為法律。

Calmatters報導，SB 791法案將允許汽車經銷商對每輛汽車的購買者收取最高可達500美元的額外費用，這公然違背了兩黨議員今年稍早做出的降低人民生活成本的承諾。

投票 時僅有一位參議員 投票反對該案，該法案將汽車經銷商處理文件的費用從目前最高85美元（新車或二手車）的上限提升415美元。該提案允許經銷商收取最高相當於車輛購買價1%的費用，上限升到500美元。市場研究公司考克斯汽車公司（Cox Automotive）的數據顯示，5月全國新車平均成交價格為4萬8656美元。

加州汽車經銷商表示，他們需要提高收費，以彌補購車所需文件（包括貸款文件、車管局DMV登記和詐欺保護表格）不斷上漲的成本。這些費用與購車價格是分開收取的。

這項投票正值有報導稱，汽車經銷商正在採取各種有創意策略來維持利潤，而無需提高標價以抵消川普政府預期的關稅。根據「數位民主」資料庫的數據，加州新車經銷商協會自2015年以來已向議員捐款至少290萬美元。

該協會的盟友是代表聖荷西的民主黨參議柯提斯（Dave Cortese），他代表汽車經銷商起草了這項法案。根據「數位民主」資料庫的數據，他已從經銷商協會獲得了至少7000美元的競選捐款。他承認這項立法會提高購車成本，但表示這是必要的，因為原本允許的費用跟不上加州不斷上漲的生活成本。

少數參議員表示對該法案有所保留，所以沒有投票，這與投反對票的效用相同。正如 CalMatters 先前所報導，這種普遍的不投票做法，讓議員們得以逃避問責，並避免來自金錢利益集團的反擊。沒有投票的參議員之一是代表Van Nuys的民主黨員門吉瓦爾 (Caroline Menjivar)。