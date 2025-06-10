改善霧霾 瓦斯設備漸淘汰
空氣品質監管機構將進行投票兩項爭議性法規：洛杉磯地區將逐步淘汰以天然氣瓦斯為動力的新型家用熱水器與暖氣系統。
「Calmatters」報導，根據法規草案，製造商將須販售越來越多零排放暖氣設備，銷售比例將於2027年達30%，自該年開始，若銷售瓦斯動力暖氣設備，製造商將支付費用。
根據「南海岸空氣品質管理局」(South Coast Air Quality)資料，瓦斯家用電器是洛杉磯目前最大霧霾來源之一。官員稱，執行法案內容，將消除過去數十年來的第二大污染物。
消費者無須立即更換電器。但當他們的瓦斯熱水器、中央暖氣系統與暖氣爐發生故障並須更換時，可選擇購買由電力驅動的零排放熱泵(heat pump)。
根據空氣管理部門數據，根據這些設備的使用壽命，暖氣系統25年、熱水器15年，洛杉磯地區每年將更換20萬台暖氣爐、30萬台熱水器。
購買與安裝熱泵以取代瓦斯家電的成本，並不相同，取決於民眾需求：根據南海岸空氣品質管理局估計，使用熱泵更換整個暖氣空調系統的成本，與更換瓦斯熱水器的成本大致相同、甚至更低。但安裝熱泵取代瓦斯熱水器的成本，將高出2000美元，而更換單一暖氣爐的成本將高出8000美元。
承包商與開發商反對逐步淘汰，表示製造商支付費用將轉嫁給居民、企業與屋主。洛杉磯縣商業聯合會經理強斯(Brian Johsz)認為，這將帶給居民財務負擔。南加州天然氣公司官員認為，這些規定將限制消費者選擇，並提高購買家電成本。
但是，空氣品質監管機構官員指出，消費者改用電暖器可省錢。根據估計，2027-2061年，洛杉磯四縣居民透過從瓦斯轉為電力驅動家電，每年平均將可節省1億9100萬美元至2億5000萬美元的水電費。
根據擬議規則，製造商有兩種符合規定的選擇：可於2027年之前銷售所有零排放設備；或可因繼續銷售瓦斯家電設備支付一定費用，這些經費將用於鼓勵低收入居民與屋主購買熱泵。
環保組織表示，空氣管理監管機構應加快行動。儘管經過半世紀的努力，洛杉磯地區仍是全美霧霾最嚴重的地區，距離居民呼吸到符合聯邦健康標準的空氣，尚有長路要走。
灣區已於2023年發布類似規定，要求2027年強制使用零排放熱水器、2029年強制使用暖氣爐、2031年強制使用大型商用熱水器。然而，這些規定正在進行修訂、以便製造商在遵守規定時，擁有更大彈性。
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