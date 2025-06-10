改善霧霾 瓦斯設備漸淘汰

環保組織表示，儘管經過半世紀的努力，洛杉磯地區仍是全美霧霾最嚴重的地區，距離居民呼吸到符合聯邦健康標準的空氣，尚有長路要走。(圖取自洛杉磯市府官方臉書)

空氣品質監管機構將進行投票兩項爭議性法規：洛杉磯 地區將逐步淘汰以天然氣 瓦斯為動力的新型家用熱水器與暖氣系統。

「Calmatters」報導，根據法規草案，製造商將須販售越來越多零排放暖氣設備，銷售比例將於2027年達30%，自該年開始，若銷售瓦斯動力暖氣設備，製造商將支付費用。

根據「南海岸空氣品質管理局」(South Coast Air Quality)資料，瓦斯家用電器是洛杉磯目前最大霧霾來源之一。官員稱，執行法案內容，將消除過去數十年來的第二大污染物。

消費者無須立即更換電器。但當他們的瓦斯熱水器、中央暖氣系統與暖氣爐發生故障並須更換時，可選擇購買由電力驅動的零排放熱泵(heat pump)。

根據空氣管理部門數據，根據這些設備的使用壽命，暖氣系統25年、熱水器15年，洛杉磯地區每年將更換20萬台暖氣爐、30萬台熱水器。

購買與安裝熱泵以取代瓦斯家電的成本，並不相同，取決於民眾需求：根據南海岸空氣品質管理局估計，使用熱泵更換整個暖氣空調系統的成本，與更換瓦斯熱水器的成本大致相同、甚至更低。但安裝熱泵取代瓦斯熱水器的成本，將高出2000美元，而更換單一暖氣爐的成本將高出8000美元。

承包商與開發商反對逐步淘汰，表示製造商支付費用將轉嫁給居民、企業與屋主。洛杉磯縣商業聯合會經理強斯(Brian Johsz)認為，這將帶給居民財務負擔。南加州天然氣公司官員認為，這些規定將限制消費者選擇，並提高購買家電成本。

但是，空氣品質監管機構官員指出，消費者改用電暖器可省錢。根據估計，2027-2061年，洛杉磯四縣居民透過從瓦斯轉為電力驅動家電，每年平均將可節省1億9100萬美元至2億5000萬美元的水電費。

根據擬議規則，製造商有兩種符合規定的選擇：可於2027年之前銷售所有零排放設備；或可因繼續銷售瓦斯家電設備支付一定費用，這些經費將用於鼓勵低收入 居民與屋主購買熱泵。

環保組織表示，空氣管理監管機構應加快行動。儘管經過半世紀的努力，洛杉磯地區仍是全美霧霾最嚴重的地區，距離居民呼吸到符合聯邦健康標準的空氣，尚有長路要走。

灣區已於2023年發布類似規定，要求2027年強制使用零排放熱水器、2029年強制使用暖氣爐、2031年強制使用大型商用熱水器。然而，這些規定正在進行修訂、以便製造商在遵守規定時，擁有更大彈性。