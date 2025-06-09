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房市走弱 專家憂金融海嘯重演

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專家指出，美國房市正進入另一波全面下修。（示意圖取自Pixabay）
專家指出，美國房市正進入另一波全面下修。（示意圖取自Pixabay）

美國房市正快速降溫，引發市場對「2008年式崩盤」重演的擔憂。Newsweek引述房地產平台Reventure數據，4月全美超過60%的縣房價出現月減，這樣的廣泛跌勢，過去僅在2008年次貸危機與2022年利率暴漲後曾出現。該平台執行長葛利（Nick Gerli）警告，若當前趨勢持續，全國房市可能將進入一場深度修正。

「目前全美已有超過一半縣出現月度房價下跌，顯示這場房市修正快速擴散」葛利在社群平台X發文，雖然仍需觀察是否會演變為類似2008年的長期修正，或只是像2022年的短暫調整，但從庫存與上市數據看，未來房價恐怕還會繼續下滑。

Newsweek報導，多年來，美國房價因庫存嚴重不足與疫情後買氣爆發持續飆升，導致多地住房成本居高不下。然而，隨著貸款利率高漲、經濟不確定性加劇，越來越多買家被迫觀望，使得房屋銷量驟減、庫存量增加，進一步拉低市場價格。雖然對潛在買家而言，這是減輕負擔的機會，但對賣方來說，資產價值將面臨回落壓力。

不過葛利也提醒，僅憑一個月數據，尚無法斷定長期趨勢。然而，Zillow房價指數顯示，超過60%的縣出現下跌，已是明顯警訊。類似情況上次發生是在2022年9月，當時77%的縣報告房價下降，主因是聯準會升息導致市場恐慌賣壓。不過那次跌勢很快反彈，並未引發衰退。

與之相比，2008年房市崩盤，則意味著連續多年的全國性房價下滑。葛利指出，從2008年4月起，超過六成的縣連續將近四年呈現月跌。

根據Redfin數據，今年4月美國房價年增仍維持正值，中位數售價為43萬7864美元，較去年同期上升1.3%。但Redfin預測，隨著負擔能力持續惡化與庫存增加，房價至2025年底可能下跌約1%。根據Redfin統計，4月加州庫存量較去年同期成長18.8%，總量達101萬戶，顯示市場供給壓力正逐步累積。

葛利表示，房市修正的「廣度」是觀察重點，因其反映潛在的連鎖效應。「早先只有佛州與德州呈現下跌，但現在已蔓延至超過一半美國地區，這顯示市場正在出現系統性調整。」

Redfin在最新報告中指出，自2022年初利率飆升以來，美國房市始終疲軟，近期更因高物價與經濟不穩，進一步降溫。「當供給大增、買家卻持觀望態度，價格自然承壓。」

展望未來，葛利認為目前庫存暴增的趨勢更接近2008年，而非2022年。截至目前，賣方數量已比買方多出50萬戶，為2010年代中期以來罕見現象。他警告，與2022年庫存仍低的情況不同，當前價格下修的空間明顯擴大，美國房市或將迎來更深層調整。

房價 利率 加州

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