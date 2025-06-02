調整夏季吊扇轉向 可讓室內更涼快

調整風扇轉向，可以讓室內更涼爽。（pexels）

在美國，許多房屋內的天花板上都設有吊扇。這種風扇的作用不僅限於夏季帶來涼爽的風，還可在冬季使室內的暖氣更好疏散開，促進室內冷暖風交替。不過，夏、冬季的吊扇轉向也有講究。根據Home Depot，夏季將吊扇調成逆時針轉向，不僅可以讓室內更涼爽，還可以節省電費 。

KTLA5電視台援引Home Depot的文章表示，夏季應該將天花板風扇調成逆時針轉向，這樣有利於將較冷的氣流吹到下面，形成「冷風效應」。風扇的轉速調成中等至高速較合適。Home Depot表示，這樣的設置可以讓冷氣流通更高效，節省最多30%的電費。

冬季時，風扇適合調成順時針方向，低速旋轉。這樣風扇會使冷氣上升，推送開天花板附近的暖氣。如此，可以為民眾節省下最多15%的電費。

調整風扇轉速很容易，民眾可以使用電扇遙控器或調整電扇發動機上的轉向按鈕即可。

根據美國能源部 ，如果家中同時擁有空調和天花板風扇，民眾可以將室內溫度調高約4華氏度，仍可以覺得很涼爽。在中等炎熱的夏天，民眾甚至不用開空調，只開風扇就覺得夠涼爽了。不過能源部提醒民眾，當家中無人時，要把風扇關閉。

挑選風扇的尺寸也有講究。通常來說，較大的扇葉可以帶動更多的氣流。但民眾選購風扇時也要根據自己房間的大小。美國能源部建議民眾，房間大小在225平方呎以內的，可以選擇36至44呎直徑大小的風扇。如果房間大於225平方呎，則可以選擇52呎以上的風扇。如果室內長度大於18呎，則需要兩個或以上風扇。