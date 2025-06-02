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白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

編譯胡立宗／綜合報導
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倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）
倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）

Medi-Cal（加州白卡）是加州版的Medicaid，對於低收與失能者幫助頗大。但從1989年至2022年的資產門檻一直壓在不得超過2000美元，導致很多弱勢者無法加入。2022年後每人門檻提高到13萬美元，2024年完全取消，但是出乎加州政府預料的是，本以為只會增加4萬新保戶，卻變成加保了至少11萬2000人。

激增的人數導致州府增加5億美元的支出，面臨120億美元預算赤字的州長紐森，因此在5月的預算調整案中提議，將加州健保Medi-Cal的資產門檻重新降回2000美元，這個財年可減少9400萬美元支出，下個財年更可少5億美元。

雖然第一台車與屋子不算，401k或退休帳戶不算（但提領算是收入），加上人壽保險、定存帳戶與手頭現金都計入2000美元的資產，連某些身後規劃也算在內，部分議員與倡議團體批評，此舉等於逼長者把手上的錢花光。

CalMatters報導，面對可能的大變，現有保戶都心驚驚，特別是希望在家安養、不願住進機構的。

以索托（Cynde Soto）為例，四肢癱瘓的她一生幾乎都靠Medi-Cal度日，沒想到親戚留下8000美元的遺產給她，卻可能讓她失去加州健保的資格。她說2000美元的門檻一旦實施，她勢必不能靠Medi-Cal請看護、在家生活。

索托感嘆，失能的生活「真貴」，她真的很怕，怕自己沒有生活依靠。

與索托面臨同樣困境的還有山德森（Al Sanderson），他三年前在意外中傷到脖子，導致他全身癱瘓。雖然他之前的積蓄不少，但是沒有Medi-Cal的幫助，他請不起看護，最後只能住進機構。

但是倡議團體「Justice in Aging」推估，在家生活的費用每年只要2萬5400美元，養護之家卻要11萬4000元，短期看來，Medi-Cal的財務負擔好像減輕，但長遠來看，支出只會越來越多，因為越來越多人被迫住進機構。

確實，取消加州健保的門檻導致多過於預期的人加入Medi-Cal，但是誤差大到7萬多人，州府醫療機構不必為失算負起責任嗎？另外，長者雖然占加州健保的一小部分，但是他們衍生的費用卻是一般人的兩倍，這是Medi-Cal財務惡化的最大原因，也是政府部門失算的最大所在。

州議員在眾議會的聽證上質疑紐森，剔除長者與身心障礙是否不當，還有這樣的一刀切長遠下來真的有省到錢嗎？來自聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的眾議員史其亞弗（Pilar Schiavo）就說，紐森的決定不但會使長者與失能者的無家可歸案例更多，而且過度依賴護理之家也會讓Medi-Cal的財務負擔更大。

「Justice in Aging」的執行長普迪維爾（Kevin Prindiville）認為，紐森的做法只會讓「老在加州」（to age in California）更為昂貴。另一個團體「西部法律與貧困中心」（Western Center on Law and Poverty）的說客Linda Nguy則說，要達到Medi-Cal的新規門檻，先不論資產多寡，每個月的收入就不能多於1800美元，這樣的收入別說是醫療了，連房子都租不起。

其他倡議團體則說，2000美元的總資產，根本不可能在加州生活，更別提身體有恙的居家長照費用、醫療保險費、以及醫保的自付額了，所以很多人只能靠Medi-Cal補足Medicare的缺漏。

加州 紐森 健保

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