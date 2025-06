白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

倡議人士說,加州是個老不起的地方。(美聯社)

Medi-Cal(加州 白卡)是加州版的Medicaid,對於低收與失能者幫助頗大。但從1989年至2022年的資產門檻一直壓在不得超過2000美元,導致很多弱勢者無法加入。2022年後每人門檻提高到13萬美元,2024年完全取消,但是出乎加州政府預料的是,本以為只會增加4萬新保戶,卻變成加保了至少11萬2000人。

激增的人數導致州府增加5億美元的支出,面臨120億美元預算赤字的州長紐森 ,因此在5月的預算調整案中提議,將加州健保 Medi-Cal的資產門檻重新降回2000美元,這個財年可減少9400萬美元支出,下個財年更可少5億美元。

雖然第一台車與屋子不算,401k或退休帳戶不算(但提領算是收入),加上人壽保險、定存帳戶與手頭現金都計入2000美元的資產,連某些身後規劃也算在內,部分議員與倡議團體批評,此舉等於逼長者把手上的錢花光。

CalMatters報導,面對可能的大變,現有保戶都心驚驚,特別是希望在家安養、不願住進機構的。

以索托(Cynde Soto)為例,四肢癱瘓的她一生幾乎都靠Medi-Cal度日,沒想到親戚留下8000美元的遺產給她,卻可能讓她失去加州健保的資格。她說2000美元的門檻一旦實施,她勢必不能靠Medi-Cal請看護、在家生活。

索托感嘆,失能的生活「真貴」,她真的很怕,怕自己沒有生活依靠。

與索托面臨同樣困境的還有山德森(Al Sanderson),他三年前在意外中傷到脖子,導致他全身癱瘓。雖然他之前的積蓄不少,但是沒有Medi-Cal的幫助,他請不起看護,最後只能住進機構。

但是倡議團體「Justice in Aging」推估,在家生活的費用每年只要2萬5400美元,養護之家卻要11萬4000元,短期看來,Medi-Cal的財務負擔好像減輕,但長遠來看,支出只會越來越多,因為越來越多人被迫住進機構。

確實,取消加州健保的門檻導致多過於預期的人加入Medi-Cal,但是誤差大到7萬多人,州府醫療機構不必為失算負起責任嗎?另外,長者雖然占加州健保的一小部分,但是他們衍生的費用卻是一般人的兩倍,這是Medi-Cal財務惡化的最大原因,也是政府部門失算的最大所在。

州議員在眾議會的聽證上質疑紐森,剔除長者與身心障礙是否不當,還有這樣的一刀切長遠下來真的有省到錢嗎?來自聖塔克拉利塔(Santa Clarita)的眾議員史其亞弗(Pilar Schiavo)就說,紐森的決定不但會使長者與失能者的無家可歸案例更多,而且過度依賴護理之家也會讓Medi-Cal的財務負擔更大。

「Justice in Aging」的執行長普迪維爾(Kevin Prindiville)認為,紐森的做法只會讓「老在加州」(to age in California)更為昂貴。另一個團體「西部法律與貧困中心」(Western Center on Law and Poverty)的說客Linda Nguy則說,要達到Medi-Cal的新規門檻,先不論資產多寡,每個月的收入就不能多於1800美元,這樣的收入別說是醫療了,連房子都租不起。

其他倡議團體則說,2000美元的總資產,根本不可能在加州生活,更別提身體有恙的居家長照費用、醫療保險費、以及醫保的自付額了,所以很多人只能靠Medi-Cal補足Medicare的缺漏。