紐森批大又美法案「大又醜」 將造成六大衝擊

總統川普力推的大又美法案過關斬將，只待聯邦參議院通過。（美聯社）

加州 州長辦公室5月30日發文，除了批評共和黨籍聯邦參議員恩斯特（Joni Ernst）的發言，並稱總統川普 的「大又醜」（Big Ugly Bill）法案將對加州人構成六個非常嚴重的衝擊。

州長紐森所稱的大又醜法案，在川普與共和黨人口中則為大又美法案（One Big Beautiful Bill Act）。

辦公室聲明先是批評恩斯特當天上午在「鎮民大會」的發言，是替川普毀滅人性的作為脫罪，假稱刪減Medicaid 與SNAP經費替富人減稅，係因人終有一死。

聲明繼續說，雖然她的選民明顯無法接受，不過她還是說出了一點事實，刪減這些預算確實會死人，因為川普的法案是對美國社安網的全面攻擊，目標正是包括加州在內的各州、最為脆弱的社群。

聲明指出，法案一旦實施，加州人將受到六大實質傷害：

１. 340萬加州人將失去醫療保險，許多人是因為可負擔醫療法（Affordable Care Act）才能納保的；

２. 減少聯邦對Medicaid（醫療補助計畫）的220億美元補助；

３. 懲罰加州這類的州，因為運用州府資金協助無證移民獲得非急症醫療補助，聯邦經費將每年減少40億美元；

４. 限制醫療資金來源，包括醫療業者稅捐，與其他協助加州醫院、業者的資金，可能減少數十億美元；

５. 切斷Medicaid對計畫生育等非營利機構的補助；

６. 終止給加州SNAP（營養補充援助計畫）的聯邦資金，每年至少23億至49億美元，打亂至少25萬人的生活。

聲明並強調，紐森最近在MeidasTouch Network也曾談到大又醜法案，他說其他州的衝擊都不會大於加州，該法一旦通過，340萬美國人將頓失所依。