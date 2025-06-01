我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

溫哥華台灣女孩醒了 遭撞昏迷1個月 同學、鄰居接力探望喚奇蹟

紐森批大又美法案「大又醜」 將造成六大衝擊

編譯胡立宗╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普力推的大又美法案過關斬將，只待聯邦參議院通過。（美聯社）
總統川普力推的大又美法案過關斬將，只待聯邦參議院通過。（美聯社）

加州州長辦公室5月30日發文，除了批評共和黨籍聯邦參議員恩斯特（Joni Ernst）的發言，並稱總統川普的「大又醜」（Big Ugly Bill）法案將對加州人構成六個非常嚴重的衝擊。

州長紐森所稱的大又醜法案，在川普與共和黨人口中則為大又美法案（One Big Beautiful Bill Act）。

辦公室聲明先是批評恩斯特當天上午在「鎮民大會」的發言，是替川普毀滅人性的作為脫罪，假稱刪減Medicaid與SNAP經費替富人減稅，係因人終有一死。

聲明繼續說，雖然她的選民明顯無法接受，不過她還是說出了一點事實，刪減這些預算確實會死人，因為川普的法案是對美國社安網的全面攻擊，目標正是包括加州在內的各州、最為脆弱的社群。

聲明指出，法案一旦實施，加州人將受到六大實質傷害：

１. 340萬加州人將失去醫療保險，許多人是因為可負擔醫療法（Affordable Care Act）才能納保的；

２. 減少聯邦對Medicaid（醫療補助計畫）的220億美元補助；

３. 懲罰加州這類的州，因為運用州府資金協助無證移民獲得非急症醫療補助，聯邦經費將每年減少40億美元；

４. 限制醫療資金來源，包括醫療業者稅捐，與其他協助加州醫院、業者的資金，可能減少數十億美元；

５. 切斷Medicaid對計畫生育等非營利機構的補助；

６. 終止給加州SNAP（營養補充援助計畫）的聯邦資金，每年至少23億至49億美元，打亂至少25萬人的生活。

聲明並強調，紐森最近在MeidasTouch Network也曾談到大又醜法案，他說其他州的衝擊都不會大於加州，該法一旦通過，340萬美國人將頓失所依。

加州 川普 Medicaid

上一則

APAPA打造「木星號」駛入瓦卡維爾嘉年華 致敬華工

下一則

大又美法案 140萬加州人恐失醫保

延伸閱讀

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？
路透：川普決定延續傳統 由美軍將領統領北約盟軍

路透：川普決定延續傳統 由美軍將領統領北約盟軍
美防長將川普與李光耀相提並論 新加坡人不滿

美防長將川普與李光耀相提並論 新加坡人不滿
川普宣布解僱國家肖像館館長 稱支持DEI不適任

川普宣布解僱國家肖像館館長 稱支持DEI不適任
加州陪審員單日津貼15元增至百元 但高興沒幾天

加州陪審員單日津貼15元增至百元 但高興沒幾天
社論／國際貿易法院裁定 恐難擋川普關稅

社論／國際貿易法院裁定 恐難擋川普關稅

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
加州許多社區學院都有提供ESL課程。（English Online網站）

華人喜歡到這些地方免費學英語 但現在很多人不敢去

2025-05-24 13:26

超人氣

更多 >
舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人