簽證暫停審核引焦慮 專家：社群發言要小心

近期美國暫停國際學生簽證面試，引發留學生對簽證政策變動的關注與焦慮。（取材自Pexels圖庫）

當局近期暫停國際學生簽證F-1與J-1類別的面試，理由是需重新訓練領事人員，以加強社群媒體背景審查。消息一出，引發國際學生與家長高度關注，網路上湧現大量質疑與擔憂聲浪。

有數個專為留學生設立的LINE群組、活躍人數合計已近千人，群內近日討論熱烈，不少台灣學生表示，正在進行STEM OPT實習，或準備申請工作簽證H-1B ，面對政策突變，感到緊張與不安。

群組成員多為一般院校的國際學生，自主交流與分享訊息，亦有律師於群內安撫眾人情緒，強調目前僅為政策提案階段，尚未定案為正式規定，呼籲學生勿過度恐慌。

律師建議，持合法身分者，應儘速推進後續申請流程，避免延誤。具體建議包括儘早準備身分延展、加快OPT或H-1B申請時程，以降低未來政策變動帶來的風險。

移民 律師陳啟耕指出，該政策表面理由為強化背景審查，特別是針對社群平台上是否出現反美、極端或具政治敏感立場等言論。不過他也指出，目前官方並未說明具體執行方式，特別是當申請人將社群帳號設為私人時，美方是否有查閱權，仍屬未知。依目前政策內容，已完成面試者應不受此次暫停影響，但實際執行情形，仍待觀察。

社群平台上，不少台灣網友留言分享經歷，表示曾因行政審查等待逾一個月，或在面試當天即遭拒簽，簽證狀態長期未更新，擔憂案件遭擱置。有民眾表示，半月前完成面試並收到行政審查，俗稱「紅單」，雖已補件，至今仍未有進展。

部分意見指出，限制國際學生簽證雖不影響川普選民，卻可能對科技與教育產業造成嚴重人力斷層。也有人質疑，目前每年約核發F-1簽證45萬張，若須逐一檢視社群帳號內容，恐大幅增加審查人力與行政成本。

針對此情況，陳啟耕建議學生可在未收到具體指示前，暫時將社群帳號設定為公開，避免審查受阻。他同時提醒，留學生與家長應及早規畫移民路徑，如同步申請綠卡，或將子女納入父母移民案中，以免面臨畢業後工作簽證抽籤失利、無雇主擔保等風險。

他指出，持有綠卡者在學期間限制較少，可合法工作並從事與專業相關實習；畢業後若選擇創業或轉換領域，也不受F-1與H-1B簽證限制。