桃園祥安國小曲棍球隊 美國奪金

祥安國小草地曲棍球隊在加州盃國際分齡曲棍球錦標賽中奮力拚戰。（孟心韻提供）

中華民國 桃園市平鎮區祥安國小草地曲棍球隊，睽違九年重返國際賽場，12位小選手在教練鍾騰葦及學務主任鍾榮朕帶領下，於加州 盃國際分齡曲棍球錦標賽中歷經三天激戰，成功擊敗來自各國的強勁對手勇奪冠軍。

鍾榮朕指出，草地曲棍球雖非台灣熱門運動項目，但祥安國小自2006年推動此項運動發展，迄今已近20年。他表示，任何運動都能帶給孩童正面影響，學校致力提供學生多元發展的可能性。

由八男四女組成的學生代表隊，19日抵美進行賽前準備，在激烈競爭中展現優異的團隊默契與心理抗壓能力。面對來自世界各地的強大對手，年輕選手們沉穩迎戰，經過三日賽程於26日摘冠。

此次參賽機會，來自學生在中華民國中正盃比賽中的優勝表現，進而取得赴美參賽資格。出國經費透過政府資助、地方善心人士及宮廟捐助，加上當地工業區企業贊助，以及家長自願承擔部分開支等多方支持下，得以成行。

鍾榮朕提及，參賽學童在海外適應表現優秀，無論時差調節或飲食習慣，都能快速適應。感謝當地僑胞協助，讓孩子享用既熟悉又富有當地特色的餐食。僑務顧問孟心韻更自掏腰包招待全體球員品嚐加州知名的In-N-Out漢堡。