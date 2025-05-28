Redfin：2原因 房價今年底要跌了

報告預計，房貸利率全年仍會維持在7%左右。（Redfin）

在多年房價 穩步上漲後，美國房地產市場開始下行。房地產經紀公司Redfin的經濟學家指出，目前房價漲勢已趨平穩，預測2025年底，房價將出現同比1%的小幅下跌，這將是過去十多年來，僅見的第二次房價回落，住房可負擔性略有改善。

目前，房貸利率 持續徘徊在7%左右，經濟前景不明朗，導致購房需求降溫、庫存水平上升，並引發降價潮，尤其是在市場上滯留已久的房源。Redfin報告指出，越來越多買家抱持「耐心等待可能更划算」心態，但專家提醒，過久的觀望，未必能等到更優惠的交易。

在經歷長時間的賣方市場後，風向正在轉變。Redfin稱，4月房屋銷量同比下降1.1%，而庫存量則上升近17%，創五年來新高。由於競爭買家減少、房源增多，賣家被迫降價或提供優惠。目前普通住宅的平均售出周期為40天，較去年同期延長5天。購房者議價能力正逐步增強，對那些已掛牌數周的房源來說，更是如此。Redfin經紀人建議，買家可以嘗試低於報價出價，或要求賣家做出一定讓步。

Redfin首席地產經紀Corey Stambaugh表示，雖然市場已發生變化，但許多賣家仍固守2021年和2022年的創紀錄高價。「儘管建議他們按當前市場價掛牌，但很多人決定高價掛牌，以收回成本。這些賣家一旦發現房屋掛牌幾周都沒有報價，就會面對現實。」

根據這項研究，預計到2025年第四季度，美國房屋銷售中位價將同比下跌1%。2025年4月，14.3%的購房協議被取消，總計5萬6000份。庫存量同比增長16.7%，房屋平均銷售時間為40天，高於2024年的35天。預計到2025年底，平均抵押貸款 利率為6.8%。

佛羅里達州有五個都會區躋身交易取消率最高的前十名，原因包括自然災害風險上升，以及保險和HOA費用激增。亞特蘭大市以20%的取消率位居榜首，其次是奧蘭多、坦帕、南加河濱市和邁阿密。西雅圖和南加安那罕的取消率同比增幅最大，其中安那罕上升3.1個百分點，達15.7%。

Redfin預計，在2025年的剩餘時間裡，抵押貸款利率將徘徊在6.8%左右。儘管川普總統最近削減一些擬議的對華關稅，但持續的貿易不確定性，加上美國不斷上升的赤字，使聯准會難以進一步降息。