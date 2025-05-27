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紐森擬刪15億交通資金 民代反對

編譯組／綜合報導
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加州新預算或將削減15億美元交通運輸經費，立法人士認為，刪減交通運輸經費將導致劇烈連鎖反應。(圖取自BART臉書)
加州新預算或將削減15億美元交通運輸經費，立法人士認為，刪減交通運輸經費將導致劇烈連鎖反應。(圖取自BART臉書)

加州領導人準備從一項來自州溫室氣體排放計畫的公共交通資金、刪減15億美元，這個動作可能導致已因新冠疫情遭到困境的公共交通機構，再受到重擊。

「舊金山紀事報」報導，這筆經費原來自加州「上限與投資計畫」(Cap-and-Invest plan)，向石油與石化燃料公司收取費用，並將其分配給減少汙染的項目與機構。其所獲得資金中，有一部分用在交通基礎建設，過去兩年來，立法人士還將部分資金用在基礎服務。

但是，加州州長紐森日前在州府2025-2026年預算提案內容中提及，由於州府處於財務緊縮之際，取消這項用在交通運輸的經費支援。由於加州面臨120億美元的資金缺口，許多金援項目可能縮減。紐森的預算提案，並未達到柏克萊民主黨籍州參議員阿雷金(Sen. Jesse Arreguin)提出撥款20億美元用於交通營運的要求。

目前離州府預算執行過程上約尚有一個月時間，各機構與倡議人士紛紛向州長建言、表達其所代表機構或組織的重要性。立法人士必須於7月1日下一個財政年度開始之前，通過預算提案並交由紐森簽署。

「加州交通協會」執行主任皮曼特(Michael Pimentel)致信紐森、州眾議院議長里瓦斯(Robert Rivas)與州參議院臨時議長麥奎爾(Mike McGuire)表示，長久以來，加州交通機構一直與州府合作，透過推動交通模式轉變、部署零排放汽車技術，並促進全加州的可持續模式，因應氣候變化及解決空氣質量問題。信中呼籲，撥款16億元持續支持交通運輸，同時提供11億美元的一次性資金。

加州參議員威善高(Sen. Scott Wiener)是舊金山民主黨人，長期監管公共交通營運，強烈反對削減交通運輸支援經費，曾敦促紐森與其他立法人士於2023年投入交通資金，協助公車與鐵路機構可繼續提供合理服務。他擔心，相關公共交通運輸資金可能會在新一輪預算提案蒸發不見。

威善高日前在社群媒體上、針對州長提案自上限與投資計畫資金刪減撥款15億美元，表達反對之意。他預測，刪減交通運輸經費將導致劇烈連鎖反應，包括灣區捷運(BART)可能須刪減2億9000萬美元；Muni交通系統可能刪減2億美元；洛杉磯地鐵(Los Angeles Metro)刪減2億5000萬美元。聖地牙哥、橙縣(Orange County)、沙加緬度、中谷地區與內陸帝國(Inland Empire)都可能受到威脅，包括高速鐵路與BART延伸至聖荷西市中心計畫。

針對相關預算內容，紐森辦公室發言人並未立即回應評論。

加州 紐森 民主黨

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