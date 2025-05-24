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國會擋潔能車 紐森組11州聯盟反制

編譯組／綜合報導
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加州州長紐森23日宣布發起一個多州清潔汽車聯盟。（KTLA5電視新聞截圖）
加州州長紐森23日宣布發起一個多州清潔汽車聯盟。（KTLA5電視新聞截圖）

據洛杉磯KTLA5報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）周五（23日）宣布，他打算幫助發起一個多州清潔汽車聯盟。在此前一天，參議院剛剛投票決定推翻加州比聯邦更嚴格的排放規定。

公告稱，「可負擔清潔汽車聯盟 」（Affordable Clean Cars Coalition）將致力於推動美國向更清潔、更可負擔的汽車過渡，同時支持美國汽車製造商，維護各州控制空氣品質的權力。

該聯盟由加州、科羅拉多州、德拉瓦州、麻州、馬里蘭州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、羅德島和華盛頓州組成。

這 11 個州的州長在一份聯合聲明中說：「聯邦政府和國會將汙染者置於人民之上，給消費者和市場造成了不必要的混亂。」

聲明說，「但我們將堅決捍衛美國人享有清潔空氣的基本權利，」並補充說，他們將利用自己的權力來保證社區安全，創造高薪工作。

新聯盟成立的前一天，美國參議院通過了一項措施，廢除了加州逐步停止銷售新汽油車的規定。金州官員對此做出回應，宣布他們打算對川普政府提起第 23 起訴訟。

參與 「可負擔清潔汽車聯盟 」的 11 個州誓言共同努力，制定解決方案，使汽車更清潔、更實惠，讓所有想購買汽車的美國人都能買得起。

他們表示，將通過降低成本障礙、增加選擇、擴大無障礙充電和加油基礎設施來實現這一目標。

州長們補充說：「在我們考慮清潔汽車計劃的下一步措施時，我們各州將與利益相關者和業界合作，提供所需的監管確定性，同時加倍努力建設一個更清潔、更健康的未來。」

加州 參議院 新澤西州

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