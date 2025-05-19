好市多網紅沙灘洞洞包上架 華人開發新用法

這款沙灘洞洞包售價39.99美元一個。（檔案照／本報記者攝）

隨著夏日鄰近，南加州好市多 （Costco）近日上架了一款熱門夏日單品：沙灘洞洞包。這款包包是橡膠質地，包包上有很多洞，可以防水，特別適合在沙灘玩耍和游泳時攜帶。而華人 顧客則開發出這款包新的用途：買菜。這款包容易清洗以及超大容量，作為菜籃子太合適不過了！

這款沙灘洞洞包近日於南加州各大好市多上架，吸引了不少顧客的目光。這款包正式名稱為「Beachcomber Bag」，售價39.99美元（不同店面略有差異），有三個顏色可供挑選：綠色、藍色和亮橙色，都是能體現夏季，活潑亮眼的顏色。每個包除了兩個把手，還有一個長肩帶，裡面還有一個透明內袋，可用於收納整理。另外，包上有六個按鈕，用來將包封口。其設計具有防傾倒功能，保證包內物品安全。這款包包寬9.5吋、長19吋、高13.6吋，重量約3.5磅，內部最多可承重44磅。值得注意的是，這款包在好市多官網上售價49.99，比店裡貴了10美元。

這款包去年上架時，就廣受好評。有網友評論「我太想在游泳時帶著它了。」「絕對是最可愛，用途最多的包包。」

除了沙灘、游泳時使用，華人網友發現，這款包特別適合買菜。有華人網友在小紅書上評價，好市多這款包比原版的更大、更寬，「今天買完東西好幾大盒水果雜貨直接往裡一塞。當菜籃子很合適！」不過也有網友表示，這款包很好用，就是稍微有點重。

沙灘洞洞包近幾年在美國十分流行，成為美國人沙灘、旅行的必備單品。這款包原版是Bogg Bag，該品牌還為這款包的設計申請了專利。不過原版的沙灘包價格昂貴，例如Bogg Bag的大號沙灘包與好市多的這款差不多，但是售價約為109美元，是好市多的兩倍多。