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加州政府導入生成式AI創高效 全美首例

記者王子涵╱舊金山報導
紐森說：「我們的目標，是讓生成式AI成為一項能提升公共服務、促進社會公平，並由人民掌握的科技力量。」(取自紐森Youtube頁面）
紐森說：「我們的目標，是讓生成式AI成為一項能提升公共服務、促進社會公平，並由人民掌握的科技力量。」(取自紐森Youtube頁面）

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前發布行政令，全面推進全美首個「生成式人工智慧」政府應用計畫，以徹底改變加州政府運作模式，朝更高效、更安全的方向發展。

紐森表示，生成式AI的時代已經來臨。作為科技誕生地，加州理應走在最前線。「我們所追求的效率，不是刪減服務，而是讓政府更有能力及時回應民眾需求。」

根據聲明，州交通廳（Caltrans）將率先應用GenAI，使用由微軟開發、埃森哲（Accenture）實施的Azure Open AI技術，分析龐大的即時與歷史交通數據，協助判斷堵塞區域、預測事故、優化道路配置，未來還將擴展至事故預防與行人安全等層面。

在道路安全方面，德勤顧問公司（Deloitte）採用Gemini GenAI技術，結合道路事故紀錄與社會公平指標，協助找出高風險路段，並提出有針對性的安全改善措施，特別保護行人與騎者等弱勢群體。加州交通廳長塔瓦雷斯（Tony Tavares）強調：「這些歷史性的合約展現出我們運用創新科技減少事故與死亡的決心。」

此外，加州稅務與費用管理局（CDTFA）也導入由Anthropic開發、Symsoft Solutions協助推行的AI助手Claude，用於即時搜尋超過1.6萬頁的稅務資料，有效協助客服中心快速應答。該局指出，此舉有助於在報稅高峰期間減少人力調度、提升服務效率。

加州數據與創新辦公室（Office of Data and Innovation）也同步推動「Engaged California」數位民主平台，目前正應用於洛杉磯野火災後社區重建，並計畫擴展至全州。

據州政府計畫，第二輪GenAI應用預計在2025年夏季完成，涵蓋住房規畫、人力資源配置、法案分析等核心行政業務。州資訊科技廳也推出首個全州數位協助AI工具，協助八個政府部門用於數據分析、圖像生成與內容撰寫等。

目前，州政府與微軟公司合作，推行Microsoft 365 Copilot Chat，協助員工簡化資料處理、提高生產力。此工具目前在試行期內免費提供，若成功將考慮擴大實施。

紐森說：「我們的目標，是讓生成式AI成為一項能提升公共服務、促進社會公平，並由人民掌握的科技力量。」

AI 加州 紐森

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