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AMC：今夏看電影 每周三半價

洛杉磯訊
AMC影院宣布，自7月9日起，每周三推出半價電影票優惠。（AMC官網）
AMC影院宣布，自7月9日起，每周三推出半價電影票優惠。（AMC官網）

美國最大連鎖電影院之一AMC宣布，將於今夏每周三推出半價電影票優惠，讓觀眾以更實惠價格享受觀影樂趣。除此之外，還有為60歲以上觀眾推出的折扣票。

AMC表示，目標是「讓觀影體驗比以往更親民可及」。自7月9日起，凡加入AMC Stubs會員計畫者，無論是現有的約3600萬會員，或是新加入觀眾，皆可於每周三享電影票五折優惠，且不限場次時間，全天適用。AMC Stubs是一項能免費加入的會員計畫。

AMC董事長暨執行長Adam Aron表示，很高興透過「周三五折」計畫，讓更多人以更優惠價格到影院觀影。他還表示，此票價策略過去難以實施，直到近期票房出現明顯復甦，才有條件實施。若「周三五折」活動反應熱烈，未來希望能將其永久化，並在全美所有AMC戲院普及實施。

需注意的是，若選擇AMC旗下的特殊觀影體驗如Dolby Cinema、IMAX、PRIME、RealD 3D等，以及透過網路購票所產生的服務費，這些附加費仍將存在，但基本票價將享半價折扣。

目前AMC已針對Stubs會員於每周二提供票價優惠，該活動過去幾年成功帶動觀影人次。公司希望透過周三折扣，進一步提升影院入場率。

此外，AMC也特別關注年長觀眾的觀影需求。AMC一直提供年長者購票折扣，凡年滿60歲以上觀眾，無論平日或假日、全天任何時段，皆可享長者優惠票，通常能節省1到4美元。觀眾只需在網路購票時選擇「Senior」票種，即可享受折扣。

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