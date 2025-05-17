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大熊湖比賽 5條萬元鱒魚等你釣

編譯陳盈霖／綜合報導
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第27屆釣魚贏5萬美元鱒魚大賽將於6月在大熊湖舉行。（visit big bear）
第27屆釣魚贏5萬美元鱒魚大賽將於6月在大熊湖舉行。（visit big bear）

KTLA 5電視台報導，第27屆「釣魚贏5萬美元鱒魚大賽」（Fishin for $50K Trout Derby）將於6月7日於大熊湖（Big Bear Lake）舉行，參賽者有機會在「訪問大熊湖」（Visit Big Bear）組織支持下贏得數千美元獎金。

大熊湖中有五條鱒魚，被標記為價值1萬美元的頭獎魚。比賽期間，釣到這些魚的參賽者，都將得到頭獎現金。此外還有數十條魚標記著其他獎金，釣到最大鱒魚的參賽者還將得到額外獎品。去年有兩名幸運參賽者釣到了標記1萬美元的彩虹鱒魚（rainbow trout）。

第27屆釣魚贏5萬美元鱒魚大賽將於6月在大熊湖舉行。（visit big bea...
第27屆釣魚贏5萬美元鱒魚大賽將於6月在大熊湖舉行。（visit big bear）

「訪問大熊湖」執行長史考特（Travis Scott）表示，這項活動是「贏取大筆現金」的好機會，「我們希望今年大獎魚都能被釣到。」他說：「只需要釣具和魚餌、耐心，當然還有一點點運氣。」

相關單位表示，這項年度活動每年吸引約700名釣客參加，今年比賽預計也將售罄。成人票起價80美元，兒童30美元，部分促銷活動提供特惠折扣，包括預訂附近住宿的參賽者可享特大折扣等。頒獎典禮將於6月8日在大熊湖的Marina Riviera酒店舉行，還將舉辦抽獎，提供價值數千美元的釣魚用品等。相關資訊可上https://www.bigbear.com/events/fishing-50k-big-bear/。

大熊湖是入圍「今日美國」（USA Today）讀者評選「十大旅遊獎」（10Best Readers' Choice Travel Awards）中，全美最佳湖泊之一，2024年被評選為全美第六最佳湖泊，及第七最佳水上運動湖泊。

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