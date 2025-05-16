史丹福大學：使用瓦斯爐增兒童罹癌風險

新研究發現，生活在頻繁使用瓦斯爐且通風不良的家庭中的兒童，罹患癌症風險高。（Pexels@RDNE Stock project）

史丹福大學 的一項新研究發現，生活在頻繁使用瓦斯爐且通風不良的家庭中的兒童，一生中因接觸苯（benzene）而患癌症 的風險幾乎是成年人的兩倍。

舊金山紀事報報導，這份研究是發表在「危險物質期刊」（Journal of Hazardous Materials），它首次評估了瓦斯爐燃燒過程中產生的苯的致癌風險，並估計了這些排放物引起的白血病（leukemia）病例。

研究人員測量了科羅拉多州和加州 總共87個家庭空氣中的苯水平，模擬一系列烹飪場景，然後模擬化學物質如何在不同類型房屋中散播。

苯是已知的致癌物質（carcinogen），也存在於汽油和香菸的煙霧中，在使用天然氣或丙烷爐時，也會釋放出來。

研究結果顯示，兒童一生中因接觸此類物質而罹患癌症的風險，比成年人高1.85倍。研究人員指出：「相對於其較小的體型，兒童通常呼吸較快，吸入的空氣較多，因此汙染物也吸入得較多。 」公寓和活動房屋等小型住宅，風險水平最高，因為苯濃度更容易從廚房擴散到起居室和臥室。

在最糟糕情況下，例如房屋通風不良和爐灶排放量高，兒童一生中患癌症的風險，為每百萬1.92例至12.03例，而處於類似條件下的成年人，面臨的風險為每百萬0.94例至5.89例。但上述兒童和成人面臨的風險，遠高於世界衛生組織設定的百萬分之一的基準。

點燃瓦斯爐的動作，會釋放其他有害化學物質，包括二氧化氮（nitrogen dioxide），這是一種呼吸道刺激物，與兒童哮喘發生率較高有關。雖然使用高效能抽油煙機或打開窗戶可以減少暴露，但研究發現，僅靠通風並不能完全消除風險。