紐森要求各縣市 加強掃蕩遊民帳篷

為加大掃蕩遊民營區力度，加州州長紐森12日提出新清理準則。（美聯社）

加州 政府12日公布新遊民 營區清理準則，呼籲加強掃蕩遍布各縣市地下道、公園和街道上的遊民帳篷。

加州政府表示，各縣市鄉鎮可以直接採用這份準則，或根據地方需要進行修改。此外，州長紐森 （Gavin Newsom）還將從選民批准的資金中撥出33億美元，擴大提供給遊民的住房和健康治療選擇。紐森說：「無所作為的時代已經結束，現在沒有任何藉口再逃避。」

州長紐森2019年上任後，將主要由地方政府負責的遊民問題視為優先改革項目。由於加州街道帳篷林立，擾亂城市商業活動，遊民已成為加州迫切需要解決的衛生和安全問題之一。美聯社表示，如果紐森未來要競選總統，遊民問題絕對是一大絆腳石。

紐森這份藍圖提出的法令包括：禁止民眾在特定地點持續紮營、帳篷不得阻擋人行道妨礙通行，地方官員在清除營區前必須先發出通知，並盡一切力量安排收容床位給遊民。

加州主要城市舊金山、聖荷西和洛杉磯，已展開掃蕩遊民營區行動多時。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）承諾會徹底清理市區人行道；聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）提議，若有人三次拒絕接受收容安排，就會遭逮捕。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）也已將清除遊民營區列為優先事項。然而，搖搖晃晃的帳篷、人為搭建的容身處、生鏽露營車，仍隨處可見。

除清除營區，紐森也尋求制定法律，強制有精神健康問題的遊民接受治療。紐森威脅，對不採取措施解決遊民問題的縣市，州政府將停止向其提供資金。

反對人士認為，掃蕩遊民營區只會使人們更難找到穩定的住所和工作。「全國消除遊民聯盟」（National Alliance to End Homelessness）表示，掃蕩工作可能使人們失去重要文件或與個案經理的聯繫，迫使他們再度從零開始。