我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日老婦遭當街刺死 15歲嫌犯供稱：想殺人 誰都可以

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

紐森要求各縣市 加強掃蕩遊民帳篷

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為加大掃蕩遊民營區力度，加州州長紐森12日提出新清理準則。（美聯社）
為加大掃蕩遊民營區力度，加州州長紐森12日提出新清理準則。（美聯社）

加州政府12日公布新遊民營區清理準則，呼籲加強掃蕩遍布各縣市地下道、公園和街道上的遊民帳篷。

加州政府表示，各縣市鄉鎮可以直接採用這份準則，或根據地方需要進行修改。此外，州長紐森（Gavin Newsom）還將從選民批准的資金中撥出33億美元，擴大提供給遊民的住房和健康治療選擇。紐森說：「無所作為的時代已經結束，現在沒有任何藉口再逃避。」

州長紐森2019年上任後，將主要由地方政府負責的遊民問題視為優先改革項目。由於加州街道帳篷林立，擾亂城市商業活動，遊民已成為加州迫切需要解決的衛生和安全問題之一。美聯社表示，如果紐森未來要競選總統，遊民問題絕對是一大絆腳石。

紐森這份藍圖提出的法令包括：禁止民眾在特定地點持續紮營、帳篷不得阻擋人行道妨礙通行，地方官員在清除營區前必須先發出通知，並盡一切力量安排收容床位給遊民。

加州主要城市舊金山、聖荷西和洛杉磯，已展開掃蕩遊民營區行動多時。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）承諾會徹底清理市區人行道；聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）提議，若有人三次拒絕接受收容安排，就會遭逮捕。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）也已將清除遊民營區列為優先事項。然而，搖搖晃晃的帳篷、人為搭建的容身處、生鏽露營車，仍隨處可見。

除清除營區，紐森也尋求制定法律，強制有精神健康問題的遊民接受治療。紐森威脅，對不採取措施解決遊民問題的縣市，州政府將停止向其提供資金。

反對人士認為，掃蕩遊民營區只會使人們更難找到穩定的住所和工作。「全國消除遊民聯盟」（National Alliance to End Homelessness）表示，掃蕩工作可能使人們失去重要文件或與個案經理的聯繫，迫使他們再度從零開始。

遊民 紐森 加州

上一則

富蘭克林基⾦會歡慶⺟親節 ⼤通銀獎助特殊孩童

下一則

LAPD慶亞太裔傳統月 華裔女團A2O MAY驚艷

延伸閱讀

柏克萊加大民調：逾半加州選民認為紐森更重視總統大位

柏克萊加大民調：逾半加州選民認為紐森更重視總統大位
「川普衰頹」 加州國際遊客恐降9.2% 紐森鼓勵居民州內旅行

「川普衰頹」 加州國際遊客恐降9.2% 紐森鼓勵居民州內旅行
ICE：庇護城愈抗拒 愈加強突襲無證客

ICE：庇護城愈抗拒 愈加強突襲無證客
好萊塢寒冬 紐森提7.5億拍攝製作稅收抵免

好萊塢寒冬 紐森提7.5億拍攝製作稅收抵免
以利選總統？民調：紐森靠攏中間派 40%加州選民不認同

以利選總統？民調：紐森靠攏中間派 40%加州選民不認同
「加州不是美國」 紐森：美中互相依存、加州願對中國開放

「加州不是美國」 紐森：美中互相依存、加州願對中國開放

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
無論是在薪資待遇、培訓標準還是公共安全支出方面，加州均名列前茅。（LAPD Instagram截圖）

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

2025-05-05 17:21
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

2025-05-07 18:59
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
黃石公園附近重大交通事故，造成7死8傷，死傷者多為華人。（美聯社）

黃石公園7死8傷車禍 警確定是「皮卡越線」肇事

2025-05-07 12:56

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則