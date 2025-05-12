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Trader Joe's防曬霜優 價格僅同類25%

洛杉磯訊
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Trader Joe's的Daily Facial Sunscreen SPF 40防曬霜成分受專家肯定。（美聯社）
Trader Joe's的Daily Facial Sunscreen SPF 40防曬霜成分受專家肯定。（美聯社）

夏日來臨，一款優質防曬霜能為肌膚撐起保護傘，有效抵禦紫外線傷害。面對琳瑯滿目的防曬產品，紐約時報產品推薦團隊選擇了Trader Joe's的「每日面部防曬SPF 40」（Daily Facial Sunscreen SPF 40）。

自上架以來，Trader Joe's每日面部防曬霜就被稱為是Supergoop Unseen Sunscreen SPF 50的平價替代品。兩種產品均採用1.7盎司管裝，Supergoop的防曬霜售價為38美元，而Trader Joe's的防曬霜售價僅為8.99美元。

紐時產品測試團隊寫道：它是一種無味透明的凝膠，不會留下白色痕跡，這是因為它不含氧化鋅或二氧化鈦，與礦物防曬霜和一些組合防曬霜不同。它也不含油，因此不會感覺粘膩，並且可以迅速乾燥達到無光澤的隱形效果。

「這是一種非常輕盈且親膚的配方，」美妝化學家兼顧問Rachel Johnson表示，她特別喜歡這款防曬霜，它適合油性皮膚和混合性皮膚的人，以及容易接觸性皮膚炎和毛孔堵塞的人。雖然它可能不含乾性皮膚喜歡的大量滋養、保濕成分，但它可以輕鬆塗抹在精華液或保濕霜上。

這款防曬霜非常適合作為皮膚護理程序的最後一步，不僅因為它可以阻擋紫外線，還因為它的主要非活性成分之一：二甲基矽油交聯聚合物（dimethicone crosspolymer）。這種成分在防曬霜中並不總是存在。Johnson指出，二甲基矽油的會被用於嬰兒產品中，對大多數人來說，使用它是安全的。

紐時指出，深入研究這款產品的成分後，相信它確實比許多其他防曬霜更優質，包括價格更高Supergoop Unseen Sunscreen。這款防曬霜含有三種聚合物成膜劑：聚二甲基矽氧烷交聯聚合物、聚甲基倍半矽氧烷和聚酯-7。

約翰遜解釋，它們「具有良好的皮膚粘附性和非常好的持久力。一旦乾燥，它就會持續很長時間。」其他一些防曬霜可能不含這些成分或只包括一種。 例如，Supergoop Unseen Sunscreen含有聚二甲基矽氧烷交聯聚合物和聚甲基倍半矽氧烷，但不含聚酯-7。雖然根據成分表推測不完全準確，但約翰遜認為Trader Joe's比Supergoop「更具粘性」。

這款防曬霜售價8.99美元。（Trader Joe's官網）
這款防曬霜售價8.99美元。（Trader Joe's官網）

Trader Joe's 紐約時報

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