2025年各州評比 加州第37 猶他州連3冠

猶他州連續三年在美國新聞與世界報導的評比中奪冠，圖為猶他州南部峽谷區的豪華帳篷度假村。（Under Canvas網站）

美國新聞與世界報導（U.S. News and World Report ）近日公布2025年美國各州評比結果，加州 第37名，猶他州 3年第一，路易斯安那州再度墊底。

評比的標準分為八大區塊：醫療、教育、經濟、犯罪、基礎建設、工作機會、財政穩定及自然環境。

綜合起來，加州排名第37，強項是醫療，因為能提供高品質與方便進用的醫療服務；工作機會排名第50，因為州內的生活消費過高與生活品質不盡相同；財政穩定排第42；基礎建設第35。

相比之下，排名第一的猶他州則得利於持續演變與多元的經濟，以及第三高的勞動參與率。此外，猶他州也在經濟成長排第四。這已經是猶他州連續三年第拿下美國新聞與世界報導的評比第一名了。

設在猶他州普若佛市（Provo）的猶他谷商會執行長布雷爾（Curtis Blair）說，除了1984年電影「渾身是勁」（Footloose）、綠色果凍Jell-O之外，猶他還有活力十足的勞工，「這20年間，猶他變了很多，成為創業的樂園」。

猶他大學加德納政策研究所（Kem C. Gardner Policy Institute）主任加諾爾（Natalie Gochnour）表示，猶他的經濟體質跟美國差不多，全美經濟不好，猶他也不會好，「但跌幅會少於全美，成長時高於全美，這是過去25年的心得」。

此外，猶他還是抽菸比率最低的幾州，也是暴力犯罪 件數第12低的州。在財政穩定（1）、經濟（3）、基建（3）、教育（4）、犯罪率（7），猶他都是前十名，只有工作機會第19，與自然環境第48。

整體來說，美國新聞與世界報導2025年的前十為：猶他、新罕布夏、愛達荷、明尼蘇達、內布拉斯加、佛羅里達、佛蒙特、南達科達、麻州、華盛頓。它們共通點是，教育排名都很高。

倒數十名為：賓州、奧克拉荷馬、密西根、阿肯色、阿拉巴馬、西維吉尼亞、新墨西哥、密西西比、阿拉斯加及路易斯安那。路易斯安那今年再度墊底，主因是犯罪率高與經濟不佳。其他墊底的幾州，都有醫療、教育、基建不佳的問題。