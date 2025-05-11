化解人熊衝突 議員提議放狗趕熊

森林牧場市一輛車遭到熊破壞後的內部，車主無力承擔修復費用，被迫在眾籌網頁上尋求幫助。（取自GoFundMe網頁）

日前，一隻熊闖入一輛車內卻因車門反鎖出不去，竟將車內設施破壞殆盡，車主損失慘重。據統計，直到2022年之前，加州 已有6000多起熊事件，甚至發生攻擊人類致死案。現在，議員認為應讓野生動物對人產生害怕，所以須考慮允許放狗趕熊，但不能傷害熊。

最近這起熊事件發生在北加州森林牧場市（Forest Ranch），遭熊潛入的車主，在車內遭到破壞兩個多小時後，由於不敢近車子，不得不設法打破車子擋風玻璃，讓熊脫困。

加州漁獵局估計，州內約有6萬隻黑熊。隨著人類住進棲地，以及熊愈來愈不怕人，人熊衝突自2017年到2022年共發生6000多次。共和黨 籍州議員提案想要解決人熊爭地的問題，但方法引發正反兩方激辯，因為涉及獵人放狗趕熊。

支持者認為，加州東邊的內華達山脈地區（Sierra Nevada），尤其是太浩湖一帶（Lake Tahoe Basin），支持保護熊的都是城裡來的觀光 客，但每天住在當地的人卻要飽受威脅。漁獵局人員也說，離山區稍遠的沙斯達縣（Shasta County）的每年通報都超過百件。

冬眠中的熊。（BearWise網站）

反對的聲音則強調，加州早在2012年就禁止用獵犬捕熊，提案等於公然「開後門」給獵人，以趕熊為名、行宰熊之實。

提案的議員是共和黨籍的哈迪克（Heather Hadwick），她主張每年固定季節，開放獵人用狗趕熊，但不能傷害熊。她的選區極廣，包括沙斯達縣，正是人熊衝突的頻發地區。

委員會的法案分析目前收到支持和反對的團體及個人都不少。哈迪克與法案支持者認為，人熊衝突愈來愈多的原因，正是熊愈來愈不怕人與狗，開放獵犬追熊可以教會牠們應該懼怕人與狗，逼牠們回歸山林。

哈迪克說，提案的意義不在於傷害熊，只是要更重視鄉下地方的居民安全。西拉縣警長（Sierra County Sheriff）費雪（Michael Fisher），他說唐尼維爾（Downieville）2023年就曾發生過黑熊殺死身處家中73歲婦人的事件。

眾議會共和黨領袖加拉格（James Gallagher）也批評「城裡來的人」，並將熊問題歸咎州政府的錯誤政策，同時也導致犯罪率與遊民增加，因此「是時候聽聽鄉下的聲音了」，因為做決策的人可能從沒看過走在路上的熊。

議會法案分析卻指向另一個方向，在不對的地方驚嚇黑熊，並不會使牠們靠近住宅與偷吃東西。報告指出，只有當熊與人發生衝突時給與驚嚇，才能讓熊將人與威脅劃上等號，某些季節開放野外趕熊，並不會讓黑熊意識到靠近人類生活區域是件危險的事。