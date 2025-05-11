我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

化解人熊衝突 議員提議放狗趕熊

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
森林牧場市一輛車遭到熊破壞後的內部，車主無力承擔修復費用，被迫在眾籌網頁上尋求幫助。（取自GoFundMe網頁）
森林牧場市一輛車遭到熊破壞後的內部，車主無力承擔修復費用，被迫在眾籌網頁上尋求幫助。（取自GoFundMe網頁）

日前，一隻熊闖入一輛車內卻因車門反鎖出不去，竟將車內設施破壞殆盡，車主損失慘重。據統計，直到2022年之前，加州已有6000多起熊事件，甚至發生攻擊人類致死案。現在，議員認為應讓野生動物對人產生害怕，所以須考慮允許放狗趕熊，但不能傷害熊。

最近這起熊事件發生在北加州森林牧場市（Forest Ranch），遭熊潛入的車主，在車內遭到破壞兩個多小時後，由於不敢近車子，不得不設法打破車子擋風玻璃，讓熊脫困。 

加州漁獵局估計，州內約有6萬隻黑熊。隨著人類住進棲地，以及熊愈來愈不怕人，人熊衝突自2017年到2022年共發生6000多次。共和黨籍州議員提案想要解決人熊爭地的問題，但方法引發正反兩方激辯，因為涉及獵人放狗趕熊。

支持者認為，加州東邊的內華達山脈地區（Sierra Nevada），尤其是太浩湖一帶（Lake Tahoe Basin），支持保護熊的都是城裡來的觀光客，但每天住在當地的人卻要飽受威脅。漁獵局人員也說，離山區稍遠的沙斯達縣（Shasta County）的每年通報都超過百件。

冬眠中的熊。（BearWise網站）
冬眠中的熊。（BearWise網站）

反對的聲音則強調，加州早在2012年就禁止用獵犬捕熊，提案等於公然「開後門」給獵人，以趕熊為名、行宰熊之實。

提案的議員是共和黨籍的哈迪克（Heather Hadwick），她主張每年固定季節，開放獵人用狗趕熊，但不能傷害熊。她的選區極廣，包括沙斯達縣，正是人熊衝突的頻發地區。

委員會的法案分析目前收到支持和反對的團體及個人都不少。哈迪克與法案支持者認為，人熊衝突愈來愈多的原因，正是熊愈來愈不怕人與狗，開放獵犬追熊可以教會牠們應該懼怕人與狗，逼牠們回歸山林。

哈迪克說，提案的意義不在於傷害熊，只是要更重視鄉下地方的居民安全。西拉縣警長（Sierra County Sheriff）費雪（Michael Fisher），他說唐尼維爾（Downieville）2023年就曾發生過黑熊殺死身處家中73歲婦人的事件。

眾議會共和黨領袖加拉格（James Gallagher）也批評「城裡來的人」，並將熊問題歸咎州政府的錯誤政策，同時也導致犯罪率與遊民增加，因此「是時候聽聽鄉下的聲音了」，因為做決策的人可能從沒看過走在路上的熊。

議會法案分析卻指向另一個方向，在不對的地方驚嚇黑熊，並不會使牠們靠近住宅與偷吃東西。報告指出，只有當熊與人發生衝突時給與驚嚇，才能讓熊將人與威脅劃上等號，某些季節開放野外趕熊，並不會讓黑熊意識到靠近人類生活區域是件危險的事。

加州 共和黨 觀光

上一則

民調：52%美國人認川普是危險獨裁者

下一則

LV超級旗艦店 進駐比佛利山 將設永久展廳

延伸閱讀

川普又想調高富人稅？鎖定年收入逾250萬元民眾

川普又想調高富人稅？鎖定年收入逾250萬元民眾
去年11月總統大選 良14世曾通信投票

去年11月總統大選 良14世曾通信投票
加州融雪將達高峰 內華達山脈河水湍急

加州融雪將達高峰 內華達山脈河水湍急
一分鐘看加州／加州第483市 山屋市始於淘金熱

一分鐘看加州／加州第483市 山屋市始於淘金熱
自由派也敬重的共和黨人 前大法官蘇特85歲逝

自由派也敬重的共和黨人 前大法官蘇特85歲逝
加州成為第4大經濟體 但問題多

加州成為第4大經濟體 但問題多

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
嫌犯通過20美元分散被害人注意力，乘機盜走銀行卡。（KTLA5）

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

2025-05-04 15:02

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

2025-05-03 15:46
無論是在薪資待遇、培訓標準還是公共安全支出方面，加州均名列前茅。（LAPD Instagram截圖）

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

2025-05-05 17:21
專家分析，好市多和山姆油價便宜的主要原因在於吸引顧客上門購物。（好市多臉書）

好市多汽油價便宜 專家揭秘原來如此

2025-05-03 17:43
帳單顯示，醫師診察費750美元並無保險折抵，需自費支付377.67美元。該家庭指出，同次看診卻收到兩張獨立帳單，凸顯美國醫療費用與系統結構的複雜性（圖／受訪者提供）

沒問清？就醫竟收「場地費」 華女接帳單傻眼

2025-05-04 21:17

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼