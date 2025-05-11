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LV超級旗艦店 進駐比佛利山 將設永久展廳

記者趙健/綜合報導
路易威登將在羅迪歐大道街角打造一座超級旗艦店，由著名建築師蓋瑞（Frank Gehry）設計。( Louis Vuitton官網)
路易威登將在羅迪歐大道街角打造一座超級旗艦店，由著名建築師蓋瑞（Frank Gehry）設計。( Louis Vuitton官網)

設計界兩大翹楚攜手，為比佛利山（Beverly Hills）打造新地標。路易威登（Louis Vuitton）將在羅迪歐大道街角興建一座超級旗艦店，由著名建築師蓋瑞（Frank Gehry）設計。該旗艦店預計於2026年動工，橫跨羅迪歐大道、南聖塔蒙尼卡大道和比佛利大道之間的街區。

據The Beverly Hills Courier報導，路易威登的母公司、奢侈品集團LVMH，自2018年起擁有項目所在地塊，並與該市合作數十年，以提升羅迪歐大道的全球知名度。LVMH旗下品牌目前在羅迪歐大道和周邊區擁有超過15家店。

新計畫超越路易威登現有的零售空間布局，是一家4萬5000平方呎的大型旗艦店，它將突破傳統零售的界限，融入完整的「路易威登生活方式」。除多樣化產品線、客製化客戶體驗、餐廳和咖啡館之外，新店還將成為路易威登在美國第一個永久性展覽空間。

旗艦店的設計師蓋瑞是建築設計的標誌性人物，其作品採用不銹鋼、鈦等材料，以雕塑或起伏的外觀而聞名，使其成為後現代主義的地標。他的作品包括西班牙畢爾巴鄂古根漢美術館（ Guggenheim Museum Bilbao）、洛杉磯華德迪士尼音樂廳和巴黎路易威登基金會等傑出建築。他是Pritzker建築獎、國家藝術獎章和總統自由勳章得主。

根據外觀效果圖，新店設計採用了動態淺色外觀，具有光滑的角度曲線。該項目的室內裝修將由建築師馬裡諾 (Peter Marino) 監督完成，他以為迪奧 (Dior)和香奈兒 (Chanel)等品牌的旗艦店設計而聞名。

根據提交給比佛利山市政府的文件，新旗艦店將包括一個面向羅迪歐大道的4萬5000平方呎的零售空間，共三層。一層設有咖啡廳和展覽大廳，兩層專用於展覽空間及屋頂層，屋頂層設有100個座位的餐廳和橫跨兩棟建築的屋頂花園露台。消息人士透露，餐廳的主廚和菜系尚未確定，但它將是一個室內外結合的餐廳，以充分利用南加州的天氣。

路易威登新旗艦店的建設工作預計將於2026年初開始。路易威登正在提供更多信息，以回應來自市政府的評論信；下一步包括規畫部門的分析及規劃委員會的聽證會。

市長納扎里安 (Sharona Nazarian) 向The Beverly Hills Courier表示，該項目將為社區帶來真正的財富，新的零售和配套設施將吸引居民和遊客；「我尤其高興的是，這個項目將把蓋瑞的標誌性獨特設計帶到我們的商業三角區」。

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