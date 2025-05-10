加州帝王縣高齡失智盛行率15% 全美最高

阿茲海默型失智症中高齡估計風險

根據美國國家衛生研究院（NIH）國家醫學圖書館管理的資料庫PubMed資訊，加州 約有72萬人罹患阿茲海默症 或相關失智症，是美國失智症患者人數最多的州。其中，洛杉磯縣約19萬名患者，聖地牙哥和橙縣各約5.8萬名。此外，帝王縣65歲及以上人口中，失智症的盛行率達15%，為全美最高。

PubMed最新報告指出，目前美國65歲以上的阿茲海默型失智症患者約690萬人；如果未有預防或治癒阿茲海默症的重大醫學突破，預計至2060年，這一數字將增至1380萬人。

隨著人口高齡化，失智症和阿茲海默症的患者人數將持續增加，對醫療保健和社會服務系統帶來重大挑戰。因此，積極推動預防、早期診斷和有效治療策略，對於減緩疾病負擔至關重要。

截至2023年，加州65歲及以上的高齡人口約占全州總人口的16.2%，略低於全美平均的17.7% 。然而，隨著嬰兒潮世代逐漸成為高齡人口，這一比率預計將持續上升。根據加州財政廳的預測，至2040年，高齡人口占比將達到22%，成為超高齡社會。

為應對高齡化挑戰，加州政府已制定「加州老齡化總體規劃」（Master Plan for Aging），旨在打造一個適合所有年齡層的社會，並確保高齡人口能夠獲得所需的支持與服務 。

根據PubMed資訊，65歲以上失智患者每人接受聯邦醫療保險 （Medicare）服務的平均費用，幾乎是未罹病者的三倍；聯邦醫療補助（Medicaid）支付的金額則超過22倍。2024年，65歲以上失智症患者的整體健康照護、長期照護與安寧療護的總支出估計達到3600億美元。