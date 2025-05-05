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2月房地產成交量2.2萬間 年減1%

編譯胡立宗／綜合報導
加州房價攀升，但交易量仍處於低谷。（美聯社）
加州房價攀升，但交易量仍處於低谷。（美聯社）

新冠疫情期間，加州房市交易曾經創下小高峰，年度交易近5萬5000間，但成交量之後持續下滑，在2023年6月觸底，之後的21個月有增有減，但都難以回升，2025年2月，加州共成交2萬2002間、年減1%。

南加新聞集團房地專欄引用房產數據商ATTOM的資料分析，發現在聯邦準備理事會（Federal Reserve）2022年開始升息後，加州房市基本上只能以躺平形容。

今年2月的房屋交易量看來只比去年2月減少1%，但已經是第三低的2月銷售紀錄，也比20年來2月平均值低了24%。今年2月前的12個月，加州房屋交易量為32萬2813間，比3年平均低了40%，比20年平均低了27%。

加州房市前一次遭遇冷凍期已是2007年金融風暴（Great Recession，又稱經濟大衰退），但到了2008年5月，成交量還有33萬1196件，

專欄指出，比照2024年6月的20年交易低點30萬5049間，雖然現在的交易雖然增加10%，但仍遠遜於2005年12月的歷史高峰，69萬8782筆交易。

交易量回不去的最大原因是，高昂的房貸成本也無法拉低房價。

今年2月的中位銷售價為74萬美元，在3年間增加了12%。高峰落在2024年5月的75萬美元，所以現在只少了一丁點。以30年期房貸、20%頭期款來說，加州買家2025年的月付額比2005年增加了110%，但家戶收入僅增加82%。

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