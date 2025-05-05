住房危機多嚴重？議員促允學生睡車內

參與安全停車試點計畫學生得以使用無線網路。（取自FOX 11電視台畫面）

Politico報導，儘管今年約有六項加州 法案，在替學生或教職員提供住房資金或放寬建築法規，但這些措施對目前面對住房問題的學生來說為時過晚。過去一年，四分之一的加州社區學院學生有過無家可歸的經驗。為解決當前學生住房危機，南加州民主黨籍加州眾議員傑克森（Corey Jackson）提出「要求社區學院和州大（CSU）系統替學生制定夜間停車計畫」法案。他認為，若沒有在校園內批准的停車計畫，學生只能在校外不受歡迎的地方睡覺。

支持者表示，該措施並非針對負擔能力危機的永久解決方案，但由於加州租金 比全國平均高出30%以上，「這僅是針對我們當下的殘酷現實的提案」傑克森說。然州大系統和社區學院反對該提案，理由是缺乏資金，且提案並未解決長期住房問題。但傑克森說，目前加州正處於住房和無家可歸危機中，各機構都需為解決問題盡一份力。

去年，州大系統中有4000名學生在住房候補名單上，大多數社區學院則不提供學生宿舍。州政府並未收集學生申請住房援助後需多久才能獲得住房的數據，但這段時間往往是學生最脆弱時。支持傑克森法案的加州社區學院學生會主席厄南德茲（Ivan Hernandez）說，他希望確保學生在困難時刻時，保有一種安全感。

成功的試點

擁有近4萬名學生的長堤社區學院（Long Beach Community College）目前尚未提供學生宿舍，但在2021年，當校方發現有70多名學生睡在車上時，他們迅速啟動一種安全停車試點計畫（safe-parking pilot program），被認為是該地區首例。

該學院校長穆紐茲（Mike Munoz）表示，學校正計畫簽署合同，到2028年提供422個校園住宿床位，但當前迫切需求無法等待。該學院每年花費20萬美元運行安全停車試點計畫，先在其技術技術學院地區啟動試點，後來轉移到主校區停車場，該地點與校園警察總部直線相望。參與計畫的學生可使用洗手間、淋浴和無線網路。

2023-24學年，參與計畫的34名學生中，有22名持續到去年秋季，一半符合財務援助資格，其中四人年紀超過25歲。一開始，學校安排單獨保安人員負責該計畫，爾後官員們發現，該計畫並未出現需要安保的事件，故目前交由現有校園警察負責。

艱難的前景

上述提案目前已通過眾議會高等教育委員會（Assembly Higher Education committee），但類似法案過去幾年都無法送到州長紐森 （Gavin Newsom）辦公室，包括傑克森去年提出另一更為狹隘的提案。另一項於2019年停滯的提案，則要求社區學院允許學生在校園停車場過夜。