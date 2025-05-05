時薪全國最高 加州速食業反受害

自AB 1228法案生效以來，麥當勞等速食餐廳業者表示影響甚大。（取自KTLA 5電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，加州 一年多前將速食店員工最低薪資從每小時16美元提高至20美元（全美最高）後，包括麥當勞 （McDonald's）、賽百味（Subway）、漢堡王 （Burger King）等速食業者普遍調漲菜單價格以維持利潤。貿易團體聲稱，這項AB 1228法案流失大範圍工作崗位，而加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室則堅稱並無此情況。KTLA近期採訪擁有洛縣七家麥當勞業者姜麥克（Mike Keung，譯音)，以了解該法案對其生意和員工的影響。以下是採訪對話內容：

問：AB 1228法案生效以來出現哪些變化？

答：對我們經營的確造成巨大影響，特別是員工團隊。自去年4月該法生效以來，我減少約16%工作時數，我七家餐廳約413名員工，過去一年只剩下384人。幸運的是，我並未裁減任何人，然招聘數量確實下降。2024年4月前，我們招聘317人，之後一年只招聘140人，比前一年下降超過50%。

問：員工減少是自然流失嗎？

答：是的，但我們員工享有豐厚福利，薪資得到好的補充。4月前員工流失率為85%，過去一年已降至40%。我希望能繼續投資員工，但要吸引新的員工仍有挑戰性。

問：當收到求職申請時，您是否發現申請者更有經驗或成熟度更高？是否出現不同程度的應徵者？

答：這的確是我們想觀察的點。過去我們每天平均約有35名應徵者，現在每天約有50人，成長約40%。近期我們招募一些尋求第二份工作的教師，也有來自包括FedEx等快遞行業員工尋求兼職。這類員工對我們來說有相當大的幫助，他們成熟度夠。教師在餐廳工作時展現出的工作態度與心態，對年輕員工來說是好榜樣。

問：生意如何？

答：生意不好做。與去年相比，我們總銷售額和顧客流量下降約16%。我認為自去年4月開始，媒體報導讓大家有了速食店價格上揚的預期心態，儘管我們漲幅沒有合作夥伴那麼高，但自去年以來，業務量下降趨勢持續，我們明顯得感受到似乎很多人不願外食。

問：超值餐促銷是否有效？

答：我認為是有效的。不僅是麥當勞，各品牌都嘗試提供某種固定價餐食，這確實吸引顧客。然從利潤角度來看並不公平，我們試圖吸引顧客並穩定購買量，但這不足以平衡AB 1228法案帶來的變化。

問：您是否認為降低價格可通過銷量提高收入？

答：這基本上就是超值餐促銷的作用所在。然以麥當勞五美元餐點來說，我們平均顧客消費單價比去年下降約10%。當顧客流量減少且平均消費單價下降時，會影響我們總營收。今年麥當勞試圖推出新產品，希望吸引更多顧客。

問：還有其他想分享的內容嗎？