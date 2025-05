加州登全球第四大經濟體 就業待加強

剛躍居全球第四大經濟體的加州,目前面臨就業市場疲弱的問題。圖為加州州長紐森。(美聯社)

加州 州長辦公室最近宣布,加州已超越日本躍居全球第四大經濟體。然而,根據加州就業發展局(EDD)公布的一份最新報告,加州就業情況並不理想。

BMO Capital Markets首席經濟學家安德森(Scott Anderson)說:「加州就業市場表現只能以毫無生氣來形容。預計未來幾個月,加州的失業人口將加速增加,失業率也將上升。」

聖荷西信使報指出,在截至今年3月的12個月中,美國整體非農業就業機會總數成長了1.2%,加州僅成長0.3%,排名全國第42名。在今年前三個月,加州共流失了5萬4800個就業機會,是美國少數就業機會減少的16個州之一,表現排名全國第47名。

在加州經濟持續研究中心(Center for Continuing Study of the California Economy)主任樂維(Steve Levy)看來,加州就業市場衰退顯而易見。樂維說:「美國大部分州的就業機會都在不斷增加中,加州的就業機會成長明顯吊車尾。預測加州2025年和2026年的就會機會成長率若非倒數第一,也會是末段班。」

燈塔經濟(Beacon Economics)合夥創辦人松柏格(Christopher Thornberg)表示,與其他州相比,加州就業市場陷入困境的原因之一是,加州的住房危機使當地無法擁有足夠的勞工。數據顯示,在德州新增170萬名勞工之際,加州僅增加了10萬名勞工。

信使報表示,以科技產業為主的灣區 是拖累加州就業市場的主要罪魁禍首之一。灣區向來是加州經濟的重要推手,但過去一年來的發展並不順利,部分原因是科技企業為節省成本不斷裁員。

數據顯示,在過去12個月, 灣區已失去約2萬6100個就業機會,光是今年前三個月就失去1萬9700個,以舊金山都會區受到的影響最大。

聖荷西智庫「矽谷 創投」(Joint Venture Silicon Valley)總裁漢考克(Russell Hancock)說:「矽谷目前正處於低迷時期。由於科技是推動加州經濟發展的主要產業之一,因此導致加州陷入低潮。我認為,加州再過不久可能全面陷入經濟衰退。」