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加州登全球第四大經濟體 就業待加強

編譯廖宜怡／綜合報導
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剛躍居全球第四大經濟體的加州，目前面臨就業市場疲弱的問題。圖為加州州長紐森。（美聯社）
剛躍居全球第四大經濟體的加州，目前面臨就業市場疲弱的問題。圖為加州州長紐森。（美聯社）

加州州長辦公室最近宣布，加州已超越日本躍居全球第四大經濟體。然而，根據加州就業發展局（EDD）公布的一份最新報告，加州就業情況並不理想。

BMO Capital Markets首席經濟學家安德森（Scott Anderson）說：「加州就業市場表現只能以毫無生氣來形容。預計未來幾個月，加州的失業人口將加速增加，失業率也將上升。」

聖荷西信使報指出，在截至今年3月的12個月中，美國整體非農業就業機會總數成長了1.2%，加州僅成長0.3%，排名全國第42名。在今年前三個月，加州共流失了5萬4800個就業機會，是美國少數就業機會減少的16個州之一，表現排名全國第47名。

在加州經濟持續研究中心（Center for Continuing Study of the California Economy）主任樂維（Steve Levy）看來，加州就業市場衰退顯而易見。樂維說：「美國大部分州的就業機會都在不斷增加中，加州的就業機會成長明顯吊車尾。預測加州2025年和2026年的就會機會成長率若非倒數第一，也會是末段班。」

燈塔經濟（Beacon Economics）合夥創辦人松柏格（Christopher Thornberg）表示，與其他州相比，加州就業市場陷入困境的原因之一是，加州的住房危機使當地無法擁有足夠的勞工。數據顯示，在德州新增170萬名勞工之際，加州僅增加了10萬名勞工。

信使報表示，以科技產業為主的灣區是拖累加州就業市場的主要罪魁禍首之一。灣區向來是加州經濟的重要推手，但過去一年來的發展並不順利，部分原因是科技企業為節省成本不斷裁員。

數據顯示，在過去12個月， 灣區已失去約2萬6100個就業機會，光是今年前三個月就失去1萬9700個，以舊金山都會區受到的影響最大。

聖荷西智庫「矽谷創投」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說：「矽谷目前正處於低迷時期。由於科技是推動加州經濟發展的主要產業之一，因此導致加州陷入低潮。我認為，加州再過不久可能全面陷入經濟衰退。」

加州 灣區 矽谷

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