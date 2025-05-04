加州住房負擔全美第二高 僅次夏威夷

加州住房負擔全美第二高。（路透）

房貸月付額與每月租金經過調整後的平均總額，占加州 人月收入的44%，全美各州相比僅次於夏威夷州 的53%。

南加新聞集團整合理財網站WalletHub的住居成本，與聯邦人口普查局（Census Bureau）的自住比例後整理出全美各州的住居成本，在夏威夷與加州之後，第三的紐約州占42%，第四的麻州占40%，第五的俄勒岡州占37%。加州的對手之一，佛州 占34%居第六名。

全美平均占月收的26%。愛阿華負擔最輕，只占19%，堪薩斯州占20%，西維吉尼亞與奧克拉荷馬占21%。加州的另一個對手，德州占24%、第34名。

住居成本分為房貸與房租。WalletHub發現，加州人花在自住宅的費用全美第二，占月收的46%，除了夏威夷州的占53%更高，占36%的俄勒岡第三，占35%的內華達與華盛頓州居後。佛州占30%、排第13。

全美自住宅的占比為26%。愛阿華占19%最低，西維吉尼亞、內布拉斯加、堪薩斯州同為20%。德州占23%、第20名。

租金部分，WalletHub發現加州人負擔較輕，不過還是以占月收入42%排名全美第六。紐約州占55%、夏威夷占53%、麻州占49%、佛州43%與緬因州占42%，分居一至五名。

全美的租金占比為28%。堪薩斯與愛阿華州占19%最低，其後是懷俄明州占20%，德州占25%、排名第17。

調整的變項之一是自有住宅的比例。加州2022年至2024年的自有比例為55%，只比最糟的紐約州（53%）好一點。其後是60%的夏威夷與61%的內華達州。德州的63%第七低，佛州的68%第20低。

全美中位數為69%；西維吉尼亞的78%，德拉瓦、密西西比與緬因州的75%居次。