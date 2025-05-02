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「願原力與你同在」變「願五四與妳同在」 來自前英相柴契爾

編譯胡立宗／綜合報導
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柴契爾1979年成為英國首相，保守黨打廣告稱，「May the Fourth Be With You, Maggie.」。（public domain）
柴契爾1979年成為英國首相，保守黨打廣告稱，「May the Fourth Be With You, Maggie.」。（public domain）

看過星際大戰（Star Wars）系列的人，大概都知道關鍵語「願原力與你同在」（May the force be with you）；但為何5月4日會成為「星戰日」(Star Wars Day)，多數人可能不知道。

「星際大戰四部曲」其實是第一部上映的星戰電影，時間是1977年。劇中，絕地大師歐比旺・肯諾比（Obi-Wan Kenobi）對主角天行者路克（Luke Skywalker）說了好幾次「願原力與你同在」，自此之後，這句話就成為星戰迷之間的招呼語。

四部曲上映兩年後的1979年5月4日，柴契爾（Margaret Thatcher）首度成為英國首相，保守黨為慶祝第一位女首相，在晚報上刊登廣告，內容是「May The Fourth Be With You, Maggie. Congratulations.」（願五四與妳同在），借用「force」與「fourth」的諧音大打免費宣傳，自此認同5月4日就是星戰日的人越來越多。

NBC電視台報導，現在每到5月4日，不管是絕地武士支持者，或是暗黑西斯派，都摩拳擦掌；因為在這天，多家公司會推出限量版產品或活動。

如果碰到有人用「May the force be with you」或「May the 4th be with you」打招呼，怎麼回應才不失禮？最簡單的方式是「And also with you」（你也一樣）或「and with your spirit」（與你精神同在）。

或是看來比較內行的說法，「May the 4th be with us all」（願五四與我們同在），或「May the 4th be with us both」（願彼此五四長存）。

2025年的星戰日有什麼活動？首先是狂看星戰系列影片，再來可以去迪士尼園區的「星際大戰：銀河邊緣」（Star Wars: Galaxy's Edge）購買星戰紀念品，也可以在Disney+追劇，安道爾（Andor）第二季每周二美西時間晚6時播映，直到5月13日。

遊戲「要塞英雄」（Fortnite）玩家，可以搶先在5月2日美西時間上午7時登入，線上看新動畫「Star Wars: Tales of the Underworld」的前兩集，比Disney+早兩天。

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