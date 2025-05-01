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理財網推薦 5月好市多12新品值得買

洛杉磯訊
戶外香茅驅蟲蠟燭，不僅能營造氛圍，更能有效驅蟲。(好市多官網）
戶外香茅驅蟲蠟燭，不僅能營造氛圍，更能有效驅蟲。(好市多官網）

初夏將至，好市多Costco）5月推出多款優惠新品，涵蓋服飾、食品與園藝用品等。理財網站GOBankingRates近日推薦12件好市多人氣新品，價格全部在45美元以下，庫存有限，提醒消費者把握機會及早入手。

對喜愛種植的家庭而言，好市多這次推出有機蚯蚓鑄肥（Organic Earthworm Castings）（33.99美元），每組含兩袋12磅重的有機肥料，適用室內外植物施肥，產品不僅天然環保，更能大幅提升土壤營養。

隨著氣溫升高，衣櫃也需要更新。Hang Ten推出的女款亞麻混紡短褲僅售11.99美元，不僅透氣舒適，還配有實用口袋，提供XS至XXL尺碼及四款顏色；而知名牛仔品牌Levi's則為正值成長期的孩子推出新款多口袋短褲，每件僅15.99美元，擁有彈性腰帶與六個口袋，方便活動又兼顧收納。

男性則可選擇Greg Norman品牌的五口袋長褲（21.99美元），適合日常與通勤使用，設計兼具舒適與實用性；知名運動品牌Under Armour的男款運動長褲也以32.99美元的優惠價格登場，為線上限量販售商品，價格幾乎是專櫃原價的一半。

女性若需更輕便的選擇，可考慮DKNY推出的抽繩九分褲（19.99美元）與S.C. & CO.的收腹短裙褲（18.99美元），前者輕盈透氣，後者結合裙褲造型與收腹功能，都是夏日外出的理想單品。

旅行與戶外活動，也少不了高機能配件。DKNY女款斜背包以34.99美元提供極佳性價比，設計簡潔但收納空間充足；針對戶外炎熱天氣，好市多亦推出Jisulife頸掛式雙入風扇（42.99美元），輕巧安靜，續航可達18小時。

春夏節慶聚會頻繁，招待親友時不妨準備一盒Crunchmaster六種穀物脆餅（12.99美元），每盒內含兩袋，使用芝麻、藜麥、奇亞籽等六種穀物製成。喜歡庭院時光的消費者，也能以29.99美元入手戶外香茅驅蟲蠟燭組合。兩顆蠟燭使用石材容器包裝，散發檸檬草尤加利或薄荷尤加利香氣，不僅能營造氛圍，更能有效驅蟲。

此外，Columbia品牌的可收納毛毯（21.99美元）適合家庭旅行或兒童過夜派對，搭配隨附的收納袋，攜帶與清潔皆便利，是四季皆宜的實用之選。

GOBankingRates指出，這12樣好市多5月新品目前均已上市，依照官方說明，價格與庫存後續可能有所變動。

Columbia品牌的可收納毛毯適合家庭旅行或兒童過夜派對。(好市多官網）
Columbia品牌的可收納毛毯適合家庭旅行或兒童過夜派對。(好市多官網）
好市多這次推出有機蚯蚓鑄肥，適用於室內外植物施肥(好市多官網）
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