摩托車、單車安全月 警籲注意安全
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5月是全國摩托車安全意識月，同時也是全國自行車安全月，南加州各地警方提醒民眾提高兩車安全意識，無論是騎手還是路人，注意行車行路安全。
警方表示，隨著天氣變暖，越來越多摩托車上路，因此每個人都必須保持警惕，減少事故。警方表示，摩托車和汽車相比，體積小、速度快，很多騎手騎行時喜歡隨時改變線路，可能很難被汽車發現；一旦發生碰撞，往往傷亡慘重。
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）數據顯示，2022年有全國有6218名摩托車騎士在交通事故中喪生，佔當年公路交通事故死亡人數的15%。在加州，2022年有634名摩托車騎士喪生，比2021年增加3.8%。
警方提醒，汽車駕駛人和摩托車騎手都需注意彼此駕駛環境。汽車駕駛人變換車道前，務必檢查後視鏡和盲點；不要與著摩托車太近，始終保持安全距離；如果看到打開換道信號的摩托車，更要小心。
摩托車騎手務必配戴符合美國交通部標準的帶護目鏡頭盔，穿著皮革或其他堅固衣服和防滑鞋子及手套；衣服和摩托車上添加反光條，以便其他駕駛人容易看到；行車時采用防禦性騎乘，避免在汽車駕駛人的盲點騎行；即使在白天，也要始終保持燈亮；切勿分心騎行和酒後/吸毒後騎行。
自行車交通事故每年也傷亡較多。全國高速公路交通安全辦公室數據顯示，2022年，全國因自行車交通事故死亡1105人，重輕傷4萬6195人。
警方提醒，自行車騎行人夜間騎行務必使用燈光；雖然加州法律對18歲及以上騎手沒有強制要求，但建議始終戴頭盔，降低碰撞時頭部受傷的可能；自行車須與交通方向相同，並遵守慢速、限速要求及禮讓行人。
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