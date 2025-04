Jack in the Box將關200分店 擬售Del Taco

Jack in the Box計畫關閉表現不佳的200間門市。(FOX新聞截圖)

巴沙迪那星報報導,總部位於聖地牙哥 (San Diego)的「盒子裡的傑克」(Jack in the Box)速食連鎖店,近期出人意料地宣布將關閉多達200間門市,且可能出售其三年前才收購的連鎖品牌Del Taco。該公司表示,此舉旨在專注於Jack in the Box品牌本身,關閉表現不佳的分店,籌集資金償還債務。公司新任執行長塔克(Lance Tucker)稱此計畫為「傑克入正軌」(Jack on Track)。

第一階段將關閉80至120間分店,預計今年底完成。塔克表示,關閉這些餐廳將有助提升加盟商長期經營效益,釋放資金再投資,並使系統專注於提升表現更佳的餐廳。塔克還透露,Jack in the Box正與B of A Securities合作,探索出售Del Taco可能性,但目前尚未啟動出售程序。

該公司上述決策正值速食連鎖店面臨諸多挑戰之際,包括工資、食品成本上漲,及近期經濟不確定性導致消費者支出減少等。新策略有效地讓該公司回歸最初專注漢堡連鎖店本質。

Jack in the Box於2022年以5億8500萬美元收購Del Taco,但餐飲顧問戈登(John Gordon)指出,該公司可能替這筆交易多支付2至3億美元。他認為,最初收購計畫是希望通過出售一批自營門店以吸引更多加盟商實現增長,但成果未如預期。

最新財報顯示,截至4月13日的上一季度,Jack in the Box與Del Taco同店銷售額分別下降4.4%和3.6%。目前Jack in the Box全美有2191間門店,絕大多數為加盟店。Del Taco則有近600家,超過一半位於加州 。

塔克承認收購Del Taco的時機不佳,因交易完成後約一年,加州便通過立法,將速食店員工最低工資提升至每小時20美元。他說,Jack in the Box面臨即將到期的巨額債務,其中包括2027年2月需償還超過5億美元的擔保票據,促使董事會迅速採取行動,修正當前財務狀況。