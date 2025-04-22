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加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

加州政府自有品牌 居民可直接購買納洛酮

編譯廖宜怡╱綜合報導
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加州州長紐森宣布，加州居民現在起可以透過CalRx計畫直接向州政府購買藥物過量逆轉劑納洛酮。（取自加州醫療保健管道與資訊廳官網）
加州州長紐森宣布，加州居民現在起可以透過CalRx計畫直接向州政府購買藥物過量逆轉劑納洛酮。（取自加州醫療保健管道與資訊廳官網）

加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布，加州居民即日起可以透過加州自有品牌藥物計畫CalRx，直接向州政府購買藥物過量逆轉劑納洛酮鼻噴劑（nasal spray naloxone）。

舊金山紀事報報導，此前只有政府實體和企業能夠以經過紐森政府協商、低於市價的每包24美元價格購買納洛酮。紐森21日宣布，加州居民現在可以以這個價格直接購買兩件裝的納洛酮鼻噴劑，但價格不含稅金和運費。

CalRx計畫是由紐森發起，目的在與製藥商簽訂合約，生產現有不再受專利保護藥物的較便宜替代學名藥（generic alternatives）。加州正在透過這項計畫向Amneal Pharmaceuticals購買納洛酮，價格比過去購買Narcan品牌的價格低了40%。

紐森發出聲明說：「救命藥物不應該以會改寫人生的高價出售。CalRx致力讓像納洛酮這類必備藥物變得人人都負擔得起、都買得到。我們的工作才剛開始。」

紐森和加州議會已從加州的鴉片類藥物和解基金中撥款1億5000萬美元，用於在2023年到2027年購買和分發納洛酮。

事實上，紐森2020年成立CalRx計畫宣布進軍學名藥市場時，稱提供的第一種藥物將是胰島素（insulin）。加州與Civica Rx簽署了一份合約，訂於2023年開始生產低成本胰島素。但紐森政府官員2月時坦承，他們並不確定何時才能生產胰島素。

加州醫療保健管道與資訊廳（Department of Healthcare Access and Information）廳長蘭茲柏格（Elizabeth Landsberg）2月在一次監管聽證會上告訴議會議員，生產胰島素的過程「並不像我們期望的那麼快」，但州政府仍希望這項合作夥伴關係最終能成功生產出成本更低的胰島素。

加州 紐森 舊金山

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