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郵票可能再漲價7.4% 最快7月13日生效

編譯組/綜合報導
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美國郵政（USPS）提出新一輪漲價計畫。（路透）
美國郵政（USPS）提出新一輪漲價計畫。（路透）

沙加緬度蜂報報導，美國郵政總局（USPS）表示，正向郵政監管委員會（Postal Regulatory Commission）提出最新一輪漲價申請，擬將「永久郵票」（forever stamp）從目前的73美分調漲5美分至78美分。若獲批准，將是兩年來的第五次調漲。

根據USPS說法，普通信件、明信片與國際郵件等其他郵資也可能進行類似調整。若監管委員會批准，新費率最快將於7月13日生效。郵政官員表示，此次調漲將使整體郵遞服務產品的價格上漲約 7.4%。

根據《McClatchy News》報導，郵政總局表示，繼今年7月的漲價後，明、後兩年的每年1月與7月也可能進行類似的價格調整，以實現該機構「為美國投遞」（Delivering for America）十年計畫中所追求的財務穩定目標。

上一次的調漲發生於去年7月，當時郵票價格從68美分上漲至73美分，創下USPS歷來最大漲幅之一。USPS 在官網上表示，郵資調整一直是經過審慎規劃，並重申其「致力於讓郵遞與包裹運費維持全球最平價水準之一」的承諾。

根據USPS的統計，2023年共印製約136.8億枚郵票，並透過郵寄、電話及線上等管道，收到總計39.6億美元 的郵票及相關產品訂單。此外，2023年的一級郵資單件郵件（First-Class Single Piece Mail） 數量為118億件，這類郵件通常使用郵票寄送，包括帳單、個人信件、賀卡等。

然而，隨著電子通訊的普及，郵票的使用量呈現下降趨勢。根據 USPS 的家庭日記調查（Household Diary Survey），2008年至2023年間，家庭每周透過郵寄支付帳單的平均次數從 1.6 次降至 0.3 次。

USPS在2024財政年度虧損達95億美元，主因包括一級郵件量下降與營運成本上升。 前郵政總局局長德喬伊（Louis DeJoy）於3月辭職，由副局長圖利諾（Doug Tulino）暫代。

此外，總統川普與馬斯克領導的政府效率部門（DOGE）曾提出將USPS私有化或納入商務部管理的建議。

美國郵政 馬斯克 商務部

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