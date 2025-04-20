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保險業斷保理由多 屋主疲於應付

記者楊青/洛杉磯報導
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加州新一輪的房屋保險漲價和「清除不良客戶」行動，大規模衝擊房屋租賃業，華洋房東叫苦不迭。

南加州不少華人房東表示，去年開始陸續收到保險公司的警告信，理由千奇百怪，例如屋頂老舊、屋頂長青苔、樹木離房太近、房子旁邊有垃圾、木材離房太近，甚至院裡的石頭擺放不平等，都被警告「如不整改將不予續保」。

西拉瑪德瑞華人紀錄片導演Megan Q說，她從去年底就開始收到保險公司來信，數月以來你來我往，至今還沒消停。

Megan前些年在聖伯納汀諾縣Hesperia收購了幾棟房子，出租很順利。沒想到保險公司突然來通知說，她的所有四處出租房都有問題，如果三個月內不整改，將不予續保。「我們所有的房子都被說有問題，而且每個房子列出的問題都四、五個，」Megan表示，她當時感覺就是受到刁難，乾脆換保險公司。沒想到一問價，新保險漲價一倍，無奈只好回到原來保險。

經過幾個來回，終於弄清保險公司的意圖。Megan說，她最後決定按要求改善，但求能夠續保，但萬萬沒想想修理開始，才知道保險公司的要求有多苛刻。

Megan表示，她的四個出租房都在沙漠地區，空調裝在屋頂上，空調長時間使用，出水在房頂和屋簷留下印記，她和先生用高壓水槍清洗了好幾回，還是留下一些痕跡，但她認為既不影響屋頂和空調正常工作，也不影響租戶正常生活。但三番五次，保險公司還是沒有通過他們的清潔案，最後只好整個屋頂換新，「保險公司總算給了續保，但我們口袋的好幾萬元沒了」。

鑽石吧華人房東顧太太表示，她家在勝利谷的兩個出租房，今年2月也受到保險公司警告，表示她家屋頂有青苔，如不按時清除將不予續保。顧太太說，她趕緊去跟房客說明，希望配合清理，房客還一度認為她故意找茬，因為他們認為一直住得好好的，屋頂沒有問題。直到清潔隊來清洗屋頂的那天，才發現好幾家鄰居也請來了清潔隊在房頂上作業。鄰居們一聊，才知道大家都受到了保險公司的警告。

「就連樹梢搭在屋簷上也不行」，Megan表示，她的兩個出租房周邊樹木扶疏，每年從春天到秋天，房客們都喜歡在綠陰下乘涼，但保險公司來信並附上無人機拍攝的照片指出，她家的大樹枝條已搭到屋頂上，一旦發生火災，非常危險。Megan和先生花了一整個周末，將樹枝全部砍短，留下禿禿的樹幹，原來漂亮的居住環境立即減分，房客很不高興，但沒辦法。

沒想到即便這樣，Megan和先生傳到保險公司的改善後的照片，還是再次被打回，要求進一步整修。

不少華人房東表示，他們理解火災危害，非常願意配合減少火災隱患，但現在的問題是，保險公司似乎將防禦責任全部推給房主，否則以不續保威脅，不少房東質疑，「我們做了所有事情，保費還上漲不少，難道保險公司只管坐著收錢？」

保險 華人 加州

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