社安金申請不順？州府推新申訴平台 有助評估是否採取法律行動

因應近期社安局運作出現的問題，加州檢察長邦塔推出新申訴平台，並呼籲民眾踴躍通報，以利州府掌握實況。(截自申訴平台網頁)

非營利媒體Calmatters報導，加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）推出新的申訴頁面，提供居民通報在申請或使用社會安全福利 時遇到的各種障礙。他指出，雖然州府無法直接代表個人處理聯邦事務，但收集這些申訴將有助於州府評估聯邦改革帶來的影響，並考慮是否採取法律行動。

邦塔表示，此申訴平台主要提供已開始領取社會安全福利的民眾反映問題，但也歡迎遭遇申請困難的潛在受益人提出申訴，入口是oag.ca.gov/socialsecurity。

邦塔在聲明中表示：「你們的社會安全福利不該受到川普總統與馬斯克對聯邦資金與計畫削減的影響。若遇到社會安全福利中斷，希望你能讓我知道。」

社會安全金主要由現今勞工繳納的薪資稅資助，提供給退休、身障及遺屬等群體重要的經濟支持。根據史丹福大學2023年的報告，這是一項「對數百萬人至關重要的關鍵計畫」。目前全美有超過6500萬人、其中約630萬人來自加州，正透過此制度獲得援助。

在總統川普主導削減聯邦支出的政策推動下，社會安全管理局（SSA ）今年2月宣布將裁減約7000個職位，占整體人力的12%。同時，SSA也將原有10個區域辦公室縮編為4個。

這些變革導致大量民眾，尤其是新近符合申請資格者，在註冊與領取福利過程中遭遇混亂與延誤，包括：不再接受現場（walk-in）服務、預約與首次給付等待時間變長、網站連結失效，常見「Bad request」錯誤頁面、南加州老年人長途搭乘公車卻被拒於門外，以及客服專線需等待數小時才接通等問題。

此外，聯邦政府效率部（DOGE）宣稱要打擊「廣泛詐騙」，擬要求民眾親自出示資格證明，從4月14日起禁止以電話方式申請福利。但此政策已因眾多倡議者與國會議員反對而被暫緩執行。

除了開設新申訴平台，邦塔也與其他20位州檢察長聯合聲援美國身障者協會（AAPD）對社會安全局提出的訴訟，控訴該機構的人事削減與政策改變侵犯受益者權益。

邦塔在聲明中強烈批評：「川普政府與聯邦政府效率部透過不穩定、違法的政策，削弱了社會安全局的服務能力，也摧毀了民眾對基本政府服務的信任。對年長者與身心障礙者來說，這些行為使他們難以——甚至完全無法——取得他們賴以維生的重要福利與服務。」